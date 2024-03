„Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea iar în ultima lună am simţit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinţilor mei, am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A refuzat să mi-l dea şi mi-a spus că vrea să se despartă de mine. Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor. Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori.”

Sunt declarațiile lui Mirel, tânărul student la Teologie, care a omorât-o pe Andreea din gelozie. Chiar și anchetatorii au rămas șocați de cruzimea și sângele rece de care a dat dovadă, imediat după crimă. Anchetatorii au aflat îngroziți că individul a înjunghiat-o de 31 de ori.

În cadrul cercetărilor, criminalul le-a declarat anchetatorilor că avea o relaţie cu Andreea Morega, tânăra pe care a ucis-o, de 3-4 luni, mai precis din luna decembrie a anului trecut. În ultimul timp, însă, certurile dintre ei erau tot mai frecvente şi au culminat cu evenimentul din 22 martie.

Vineri, Mirel Dragomir a însoţit-o pe fată de la Facultatea de Medicină la locuinţa pe care o închiriase chiar de la mama lui. Aici a început scandalul atunci când Andreea Morega i-a spus că nu mai vrea să continue relaţia cu el. Mai întâi s-au certat, iar situaţia a devenit din ce în ce mai violentă, ajungându-se la bătaie.

După ce a ucis-o cu sânge rece, a întins-o pe pat şi i-a aranjat părul în jurul gâtului. A încuiat uşa de la dormitor, pentru că tânăra împărţea apartamentul cu încă două colege, s-a spălat, s-a schimbat de haine şi a plecat. De fapt, chiar cele două colege au fost cele care au făcut macabra descoperire şi au alertat autorităţile.

El fost descoperit de poliţişti ulterior în comuna Pojejena din judeţul Caraş-Severin şi dus la sediu pentru audieri. Aici el şi-a recunoscut fapta şi a spus că, pe fondul conflictului izbucnit între el şi fata care voia să-l părăsească, orbit de gelozie, a recurs la acest gest extrem.

„Avem de aface cu un individ dezechilibrat în sfera erotică care și care a monopolizat să o obiectalizeze parcă ar fi obiectele lor de distracție”, a spus Tudorel Butoi, psiholog criminalist.

Între timp, Andreea a fost adusă, pentru ultima oară, acasă. Cortegiul funerar a fost întâmpinat cu lacrimi, flori și durere de către rude și localnici.

