In aceste momente, la sediul DIICOT doua pers stau fata in fata cu anchetatorii si aduc lamuriri in cadrul exploziilor in urma carora doua persoane au murit iar alte 56 au fost ranite.

Tot astazi ar trebui sa ajunga la sesiul DIICOT si un sofer de cisterna.

In cursul zilei de ieri, alti doi tineri au fost audiati. Unul dintre ei a afirmat ca s-a prezentat pentru a vorbi despre momentul in care un coleg de-al lui a fost ranit, iar celelalt a refuzat sa discute cu presa.

Pana in prezent au fost facute mai multe perchezitii la sediul primariei din Crevedia, la statia GPL si, totodata, la locuintele, patronilor statiei. Si ei vor fi chemati sa aduca lamuriri in urma exploziilor devastatoare de sambata seara.

Revoltator este faptul ca, din cate se pare, 7 institutii stiau inca din anul 2020 ca acolo existau mai multe nereguli, asta dupa ce reprezentantii ISU a facut o inspectie la statia respectiva.

Una dintre nereguli viza chiar lipsa distantei dintre statia GPL si locuintele oamenilor. In loc sa fie de 10 m, cum prevede legea, era doar de 2,8m.

In statie exista, de asemenea, si o pompa neomologata care transporta gazul dintr-o cinsterna in alta. Oricand se putea produce o explozie precum cea de sambata. O alta pompa care alimenta autoturismele se pare ca avea scapari de carburanti.