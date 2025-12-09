Marius Budăi critică ideea înghețării salariului minim: „Nu voi vota nicio astfel de lege sau de ordonanță!”

Marius Budăi critică ideea înghețării salariului minim (foto: arhivă)
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a reacționat ferm marți față de discuțiile privind un posibil act normativ care ar îngheța salariul minim în România, acuzându-l pe actualul premier, Ilie Bolojan, că promovează o „direcție profund greșită” care lovește în angajații cu venituri mici.

„Văd că se tot vorbește de un act normativ care să înghețe salariul minim. În toate statele din jur salariul minim crește! Eu spun doar atât: nu voi vota nicio astfel de lege sau ordonanță dacă va ajunge pe masa mea de parlamentar”, a transmis Budăi într-o postare pe Facebook.

Social-democratul a subliniat că majorarea salariului minim este esențială „pentru echilibrarea stării sociale” și a criticat creșterea TVA decisă de premierul Bolojan, pe care o consideră un factor major al inflației.

„Inflația umflată de creșterea TVA i-a lovit puternic pe cei cu venituri mici. Se măresc decalajele sociale, tinerii pleacă din țară, scade consumul, blocăm economia și trecem în recesiune. Nu este bine, domnule Bolojan!”, a spus Budăi.

El a acuzat actuala guvernare că ia decizii „în cheie electorală”, în favoarea „electoratului de dreapta”, și a avertizat că PSD nu poate accepta o politică ce ignoră propriul electorat: „Această guvernare trebuie să respecte electoratul PSD! Fără voturile acestor alegători, domnule Bolojan, nu ați fi fost astăzi prim-ministru!”, a conchis fostul ministru al Muncii.