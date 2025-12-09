„Văd că se tot vorbește de un act normativ care să înghețe salariul minim. În toate statele din jur salariul minim crește! Eu spun doar atât: nu voi vota nicio astfel de lege sau ordonanță dacă va ajunge pe masa mea de parlamentar”, a transmis Budăi într-o postare pe Facebook.

Social-democratul a subliniat că majorarea salariului minim este esențială „pentru echilibrarea stării sociale” și a criticat creșterea TVA decisă de premierul Bolojan, pe care o consideră un factor major al inflației.

„Inflația umflată de creșterea TVA i-a lovit puternic pe cei cu venituri mici. Se măresc decalajele sociale, tinerii pleacă din țară, scade consumul, blocăm economia și trecem în recesiune. Nu este bine, domnule Bolojan!”, a spus Budăi.

El a acuzat actuala guvernare că ia decizii „în cheie electorală”, în favoarea „electoratului de dreapta”, și a avertizat că PSD nu poate accepta o politică ce ignoră propriul electorat: „Această guvernare trebuie să respecte electoratul PSD! Fără voturile acestor alegători, domnule Bolojan, nu ați fi fost astăzi prim-ministru!”, a conchis fostul ministru al Muncii.