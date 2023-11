Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Radu Filip, i-a răspuns purtătoarei de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, care a făcut referire la limba moldovenească, şi a afirmat că există dovezi ştiinţifice că aceasta nu există, fiind doar limba română.

Purtătorul de cuvânt al MAE - Radu Filip i-a dat replica Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus care s-a referit la ”redenumirea” limbii molodoveneşti în limba română.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a transmis, vineri, un mesaj la marcarea a 350 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, care "a adus o mare contribuţie la păstrarea şi întărirea statalităţii moldoveneşti şi identitatea naţională, precum şi la dezvoltarea relaţiilor ruso-moldoveneşti".



"Moldova este o ţară cu o istorie şi o cultură bogată şi străveche. Formarea statalităţii sale datează de la mijlocul secolului 14. Unele state şi limbi europene nu existau în acel moment. Prima carte care conţine termenul \"pământ moldovenesc\" datează din 1360. Formarea limbii moldoveneşti datează de la mijlocul mileniului trecut. În secolul XVI a apărut primul dicţionar, a cărui scriere se baza pe alfabetul chirilic. S-au păstrat monumente literare din secolul al XVII-lea în limba moldovenească", a afirmat oficialul de la Moscova, cu această ocazie.

Zaharova a făcut aceste afirmații și după ce şeful Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Musteaţă a propus, joi, Comisiei pentru Situaţii Excepţionale să suspende temporar licenţa a şase posturi de televiziune controlate de oligarhii fugari Ilan Şor şi Vladimir Plahotniuc, între care Publika TV, şi blocarea a 31 de portaluri web, dintre care 21 - inclusiv site-ul agenţiei oficiale de presă ruse TASS - pentru că sunt gestionate direct de Moscova.

Radu Filip a precizat, într-un mesaj postat pe platforma X, fostă Twitter, adresat Mariei Zaharova că principele Dimitrie Cantemir a afirmat cu secole în urmă că Ţara Românească şi Moldova au aceeaşi limbă şi că nu există „limba moldovenească”, sugerând totodată că Zaharova se numără printre cei cei care ”refuză realitatea şi nu cunosc istoria”.



"Îi reamintim doamnei Zaharova că tocmai Principele Dimitrie Cantemir a scris limpede, chiar într-o carte publicată la Sankt Petersburg, că locuitorii principatelor Valahia şi Moldova vorbesc una şi aceeaşi limbă. Este o dovadă ştiinţifică solidă şi de netăgăduit, de dincolo de secole, că aşa-zisa limbă "moldovenească" nu există. Există doar limba română", a replicat purtătorul de cuvânt al MAE român.

