Ion și Nina Iliescu s-au căsătorit în 1951, iar cel mai mare regret al lor este că nu au devenit părinți.



„Chiar ne-am dorit, dar nu a fost să fie. Soţia mea a avut trei sarcini toxice, iar după aceea nu s-a mai putut”, a declarat Ion Iliescu în trecut, potrivit Impact.ro.



Au trecut 14 ani de când Ion Iliescu nu mai deține nicio funcție în stat. Ultima declarație de avere a fost publicată în 2008. Avea pe atunci un singur apartament în București, 16 tablouri de colecție, iar de la stat primea peste 150 de mii de lei pentru mandatul de senator, pensia și indemnizația de fost președinte.



"Indiferent de conditiile in care am trait, mi-am mentinut increderea, speranta si optimismul", afirma fostul președinte al României.





Acum, la 92 de ani, Ion Iliescu a rămas în viața politică doar ca președinte de onoare al PSD și are o pensie lunară de 9.000 de lei. Averea ar urma să îi rămână fiului său de suflet, Mihai Bujor Sion, cel care a deținut mai multe funcții cât timp Ion Iliescu a condus țara.

Ion Iliescu nu este singurul șef de stat care nu a devenit părinte. Nici actualul președinte Klaus Iohannis nu are copii.



Fostul președinte Traian Băsescu are două fete, pe Ioana și Elena. Cea mică l-a urmat pe tatăl său în cariera politică.



Doi copii are și Emil Constantinescu. Pe Dragos Constantinescu și Norina Boru.



„Nu am fost nici un tată, nici un bunic prea bun, pentru că nu le-am alocat timpul pe care l-ar fi meritat!", spunea fostul președinte în urmă cu trei ani.