„Mi-a fost partener. In 1966 ne-am gasit impreuna pe platourile de filmare la filmul Tunelul, o coproducție internațională. Si iarasi in 1984 in Trandafirul Galben. Noi doi eram considerati cavalerii cinematografiei romanesti. De televiziune nu mai vorbesc in cate emisiuni ne-am intalnit. Dar dincolo de toate eram prieteni. O prietenie care a durat o viata.

L-am avut invitat la Iași in 2019 la Festivalul "Serile filmului romanesc, la a zecea editie, care mi-a fost dedicată. Am petrecut o saptamana impreuna si, Doamne ce ne-am mai bucurat. Bun, vesel, plin de energie si neastâmpăr. Asa era prietenul meu Ion Dichiseanu. Ti-ai iubit mult profesia si publicul Dicki, dragul meu si n-ai uitat nici o clipa de ce te-ai facut actor. Astazi insa destinul a facut ca tu, "dezgustat de atatea măști grotești, sa iesi din scenă, plangand intre culise", vorba poetului Mihai Coreanu. O lumina arde pentru sufletul tau. Ramai in amintirea mea, prieten al meu!”, a transmis Florin Piersic.