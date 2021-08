În noul incident este implicat un petrolier sub pavilion Hong Kong, care a transmis marţi după-amiaza în sistemul de monitorizare a traficului maritim mesajul \"Not Under Command\".

Acesta indică faptul că o navă nu poate efectua manevre din cauza unor circumstanţe excepţionale, potrivit Agerpres care citează Reuters.



Alte cel puţin 4 nave aflate în zonă au transmis acelaşi mesaj și toate sunt petroliere. Potrivit unei monitorizări a presei arabe, una dintre varinatele ințiale era că vasul din Hong Kong ar fi lovit o mină marină, însă o altă informație mai recentă vorbește de o posibilă acțiune în care să fie implicate forțe pro-iraniene.

NATO prezintă condoleanțe României după uciderea românului de pe petrolierul Mercer Street - Mesaj DUR pentru Iran