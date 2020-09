Marcel Vela solicită sprijinul elevilor pentru Poliția Școlară

Într-o postare pe Facebook, ministrul de Interne le transmite tinerilor că autoritățile își doresc un viitor sigur pentru ei și îi invită să trimită sugestii pentru polițiștii care vor lucra în cadrul noii structuri.



”Mereu am susținut că viitorul este al vostru, dar el trebuie să fie frumos și sigur. Trebuie să ne adaptăm schimbării și să conștientizăm faptul că lumea devine din ce în ce mai dinamică, digitală și globalizată. Am înființat Poliția pentru Siguranță Școlară, așa cum am promis la începutul mandatului, pentru a-i găsi pe cei care vă fac rău și a vă proteja, oriunde vă aflați. (...)Îmi doresc foarte mult să primesc în filmările sau în postările voastre păreri sincere și sugestii pentru noua structură a MAI, unde vor lucra, strict pentru voi, 270 de polițiști”, le transmite Vela elevilor.

Direcția pentru Siguranța Școlară, înființată recent, va avea ca obiectiv combaterea infracționalității și violenței în școli, cu accept pe fenomenul de bullying, și în vecinătatea acestora. Din noua structură vor face parte 270 de polițiști, care vor fi organizați la nivelul IGPR, a DGPMB și a inspectoratelor de poliție din fiecare județ.