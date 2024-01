„Toate camioanele cu cereale și alimente din Ucraina doar tranzitează România. Avem un acord cu Guvernul Ucrainei. Se va face ce am convenit cu transportatorii. Eu știu că Ciolacu trebuie să deconteze tot, dar nu este chiar așa. Se vor face coridoare de transport, așa cum e corect. Pentru că sunt și camioane UE, dar și multe non-UE.

Nu rămâne niciun kilogram de grâu pe teritoriul României. Rareș Bogdan a spus o tâmpenie! Dacă are dovezi, să vină să ne și arate. Și unde se strâng camioanele acestea?

Un camion din Ucraina trece prin vamă, este cântărit și sigilat, după care pleacă. Dacă intră în Portul Constanța este desigilat. Am cerut oamenilor din posturile cheie să-mi aducă la cunoștință dacă există astfel de exemple de ilegalități. Totuși, nu-mi cereți să nu ajut un popor și o țară aflata la necaz. Nu m-am dus nici sa intru cu românii în război și nici nu le-am dat lor tot armamentul țării, dar nu pot sa nu îi ajut acum la ananghie.

Am făcut o renegociere ca zaharul și făina să nu mai fie importate în România. Momentan, nu am produs mai mult ulei decât consumăm. Am venit cu programul InvestAlim, un proiect pentru procesarea producției agricole în România. Valoarea lui este de peste de 650 milioane de euro, si sper să mai obțin niște fonduri europene pe domeniul acesta”.

PRINCIPALELE DECLARAȚII ALE LUI MARCEL CIOLACU

Candidați la Președinție? Vorbim după parlamentare. Cele mai importante alegeri sunt primele. Poporul hotărăște.

Pensii handicap vor crește cu siguranță anul acesta. După ce am avut discuții cu ministrul Muncii am vorbit despre indemnizațiile persoanelor cu handicap. Categoric, anul acesta se vor mări. Avem mărire de 5% în Sănătate, negociată cu cei de la Sanitas

NU se poate trăi cu pensia minima. Când am intrat la guvernare pensia minima era de 800 de lei, iar acum este de 1.200 de lei. Am venit cu o mărire de 13,8% la începutul anului, iar la 1 septembrie dorim închiderea inechităților din sistem ce va duce la mărirea pensiei minime.

În fața mea, OMV nu are nicio putere

Am ridicat redevențele celor de la OMV. E și un acord petrolier, astfel încât să nu fim dați în judecată. În fața mea nu are nicio putere OMV. Gazul din Marea Neagră rămâne României. Dacă ANRE consideră se poate exporta, în caz că nu avem nevoie în țară, putem vinde 40% din producție.

Am reușit în 6 luni să închid jaloane, exerciții financiare de peste 94%, am închis cu un deficit rezonabil, s-au luat și măsuri ca bugetul să fie sustenabil. Stau cu fiecare categorie în parte la discuții, ca să nu fie probleme majore.

Nu protejează nimeni marile corporații

Se vor indexa cu 13,8% și pensiile militarilor pentru că nu sunt speciale, ci ocupaționale. Guvernarea Cîțu le-a trecut la pensii speciale, dar am renegociat astfel încât să nu se facă o nedreptate.

Parlamentul unicameral, cu doar 300 de aleși, nu este o idee chiar rea.

Nu mi-a cerut nimeni să-l înlocuiesc pe Raed Arafat

NU mi-a cerut nimeni să îl înlocuiesc pe Raed Arafat. Avem un sistem de salvare performant, care e creat, în mare parte, de Raed. Mie nu mi-a cerut nimeni să-l schimb pe Arafat. Există ministrul de Interne care mi-o poate cere. Există cazuri destule în care se poate destitui. Să se termine ultimele investigații, de la pensiunea care a luat foc și de la Crevedia și vom vedea ce măsuri vom lua.

O familie cu copii nu poate trăi decent cu un venit de 3.000 de lei, de aceea am majorat salariul mediu la 3.700 de lei. După ce vom face o reformă fiscală, vom așeza totul. Nu poți avea impozit ca în off shore și să avem servicii publice la nivel european. Trebuie explicat ce înseamnă reforma fiscală, ce impozitare ne dorim, mai ales la venituri. Iar apoi tai de la impozitarea muncii.

Aș accepta să fiu agricultor pentru o zi, ca să văd cu se probleme se confruntă acești oameni. Chiar mâine mă duc să vizitez o firmă agricolă. Totuși, printre acești oameni sunt frustrări acumulate în mai mulți ani.

Categoric mi-e frică de Dumnezeu. De fapt, este singurul lucru de care mi-e frică.

Românii nu e vor întoarce în țară doar pentru salariu. Până nu dezvoltăm educația, sănătatea, serviciile, românii nu se vor întoarce acasă. Am depășit vremea în care cei mici rămâneau să fie crescuți de bunici, acum trăim alte vremuri.

e-Facturare este un instrument fiscal bun

-e-Facturare un instrument bun. Haideți să vedem în 6 luni ce se întâmplă și după aceea putea sta de vorbă. De 33 de ani noi nu dorim să facem ordine și să înaintăm, dar mi-am asumat acest „hate”. E necesara digitalizarea ANAF.

- Am avut dialog cu industria jocurilor de noroc și vom vota în Parlament, astfel că, în localitățile unde sunt sub 1.500 loc nu vor mai fi păcănele.

Sistemul norvegian este prin care fiecare cetățean este investitor în resursele țării este unul dintre cele mai bune din lume. Nimeni nu a mai reușit în afară de ei acest sistem. Am spus mereu că trebuie să încurajăm ca resusrsele să fie procesate în România.

Aș vrea să stiu de ce Cîțu a împrumutat 200 de miliarde de lei, a scutit impozite și taxe, închideau firmele de alcool nu se plăteau timbre. Sper să răspundă, măcar pentru miliardul de euro de la vaccinuri.

Ne-am aliat cu PNL pentru că era o perioadă instabilă. Știam la ce mă înham.

Nu-mi aduc aminte de vreo guvernare PSD dezastruoasă. Este normal să am discuții cu toți foștii premieri.

- Alături de regionalizare, statul trebuie să intre într-o transformare profundă.

Aș vota pentru un nou mandat al lui Mugur Isărescu în fruntea BNR

Mugur Isărescu nu propus din partea PSD, ci de la PNL. Totuși, eu unul, aș vota pentru un nou mandat pentru Isărescu. BNR are nevoie de stabilitate.

Nu se justifică primele de la ASF și deciziile administrative. Acolo s-a trecut linia roșie.

Sunt de 30 de ani în politică, peste tot unde am fost am lăsat lucruri concrete și vizibile.

Există pericol ca România să fie atrasă în război, dar mi-e frică să nu fie Moldova atrasă în război. Uneori e nevoie de cheltuieli mici, ca să preîntâmpinăm cheltuieli mari.

Niciodată nu au fost investiții ca acum în Sănătate.

Am arătat ce poți lua cu 100 de lei, dar nu am spus că trăiești cu 100 de lei pe zi.

Nu am făcut niciodată covrigi, nu am o rețetă, dar soția mea are și vrea să scape de ea. Dar va spun, covrigii de Buzău sunt cei mai buni.

De ce nu i-ați întrebat pe Cîțu și Orban care au trecut în PNRR listarea Hidroelectrica la Bursă. Aș lista astfel încât persoane fizice să poată cumpăra acțiuni.

Primarii au pensiile plafonate ca toți oamenii, este fakenews.

Salariile profesorilor au crescut exact cât am convenit cu sindicatele.

Se prelungesc măsurile pentru RCA pentru aceste 3 luni. Suspendarea RCA pe o perioadă limitată de timp.

Limitarea plăților cash a venit ca o propunere de la ANAF.

Se schimba lumea. Povestea cu globalismul este fumată. S-a schimbat Europa.

Poza cu Haysam este de acum 35 de ani, când am fost invitat de fostul prefect Ion Vasile, la care a participat și el, iar la sfârșitul vânătorii s-a făcut poza.

UDMR nu mai are niciun secretar de stat. Eu, ca premier, nu trebuie să schimb un prefect în Covasna, acolo unde 80% sunt etnici maghiari.

Am intrat cu dreptul în Schengen, anul acesta se va închide și cu cel terestru.

Referitor la proteste, primii cu care am stat de vorbă au fost cei din stradă, de la Afumați.