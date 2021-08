Legat de intrarea la guvernare în cazul alegerilor anticipate, Marcel Ciolacu a declarat că „nu am spus că nu suntem pregătiți. Cum spune dl Iohannis, in acest moment, Parlamentul României nu mai reflectă dorințele românilor și trebuie alegeri anticipate. In acest moment nu mai reflecta Parlamentul României voința românilor”.

Întrebat daca îi este frică de ceva și dacă se va deschide un dosar penal pe numele sau, Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seară, la un post TV, că se va retrage de la președinția PSD.

„Nu mi-e frică de nimic. E o vorbă: să nu-ți fie frică de ceea ce ai făcut, și de ce se va inventa despre tine. Voi face pasul înapoi, sunt si alti colegi care pot prelua conducerea PSD. Pentru mine contează mai mult PSD. Nu voi face o astfel de greseala. Am spus ca, daca voi pierde alegerile parlamentare, îmi voi da demisia. Daca mi se va face un dosar penal , în acel moment eu am plecat de la conducerea partidului. Eu nu pot sa mut aceasta lupta, incorectă, sa o transfer pe partid. Asa ar trebui să facă orice lider. Asa ar trebui și dl Cîțu. E un blestem pentru liberali, a mai declarat Ciolacu.

„Sunt pregătit să fac pasul înapoi dacă se vor face nedreptăți asupra mea. E un principiu peste care nu poți să treci. Îmi amintesc de spectacolul grotesc cu Liviu Dragnea la DNA. Dacă asta e România normală, cu premier penal, cu guvern nefuncțional, cu o Românie Educată...”, a adăugat Marcel Ciolacu.