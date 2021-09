„Încă am privilegiul de a mă adresa în limba română. Indiferent de limba în care vorbim astăzi, cel mai important este că toți suntem români și toți suntem creștini.

În drum spre Congresul UDMR am oprit într-o benzinărie și un domn de acolo m-a întrebat ce părere am despre plăcuțele de înmatriculare bilingve. Am rămas puțin surprins, dar a rezistat PSD-ul cu plăcuța suedeză, nu văd de ce ar fi o problemă cu plăcuțele bilingve”, a povestit Marcel Ciolacu, vineri, la Congresul UDMR.