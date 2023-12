„Am luat deficit cu dl Boloș de 6%, închidem într-un deficit rezonabil. Eu nu spun că nu s-au luat și decizii pripite și sub o presiune, dar dacă nu se ia nicio măsură într-un timp predictibil sunt eu de vină? Eu trebuie să-l caut acum pe Boloș vinovat că acele măsuri nu s-au luat după primul trimestru? (...) Am luat măsurile astfel încât să nu ducem România în cap. Ce mi-am asumat față de Comisie am făcut”, a spus Marcel Ciolacu, la un post Tv.