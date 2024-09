Consiliera acestuia și vicepreședinte PSD a fost cea care a făcut comparația, afirmând că „Istoria e plină de oameni cu rezultate școlare mediocre, dar care au fost politicieni brilianți.”

Întrebat de reporteri despre aceste afirmații, Marcel Ciolacu a spus:

„Nu am auzit declarația. Dar e prea mult „un politician de excepție”. Churchill a fost un politician de exceptie, cu totii citim din el. Mai are o vorbă celebră, de exemplu „Dacă te oprești după fiecare câine care te latră și arunci cu pietre nu mai ajungi niciodată la destinație”, a răspuns liderul PSD.

Postarea prin care Marcel Ciolacu a fost comparat cu Churchill

„Calitatea unui om politic se măsoară prin cât de bine reușește să gestioneze complexitatea guvernării și să reprezinte interesele cetățenilor. Iar asta presupune cu totul alte abilități decât să excelezi la matematică sau gramatică.

Istoria e plină de oameni cu rezultate școlare mediocre, dar care au fost politicieni brilianți și au făcut diferența în destinul unor popoare. Unul dintre ei e Winston Churchill, care era un elev mediocru și foarte problematic.

De asemenea, istoria abundă de politicieni cu studii universitare și chiar doctorate, care și-au condus popoarele către dezastre. Unul dintre ei e fix Boris Yeltsin, sub care economia Rusiei a fost aruncată în haos, dar a carui conducere a reprezentat epoca de aur pentru oligarhii rusi. Sau dacă vreți un exemplu și mai și, acela e Robert Mugabe, un dictator sângeros sub care economia țării s-a prăbușit și drepturile omului au fost făcute ferfeniță – dar hei, avea o sumedenie de titulaturi academice! Nici istoria noastră românească nu e străină de astfel de fenomene, le știm, doar trebuie să reflectăm un pic la ele.

A nu se înțelege că fac o pledoarie împotriva titulaturilor sau gradațiilor academice. E doar o invitație la bun simț și la rațiune. Chiar nu cred că toată lumea trebuie să aibă un doctorat și super-diplome, cu atât mai mult un om politic. Și o spun în deplină asumare, ca un om care de-a lungul vieții a publicat articole academice, inclusiv în reviste super-cotate din străinătate. Dar asta nu mă face snoabă – de-a lungul vieții, am cunoscut oameni extrem de inteligenți care nu aveau nici măcar o diplomă de bac. Așa cum am cunoscut oameni de o mediocritate absolută cu diplome de doctorat și chiar studii post-doctorale.” a scris Victoria Stoiciu pe Facebook.

