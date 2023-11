Profesorul Vlad Ciurea dă o veste proastă pentru milioane de români. Așa ceva ar trebui mâMititeii, una dintre cele mai delicioase modalități de preparare a cărnii, reprezintă un pericol serios, dacă facem exces, a explicat prof. dr. Vlad Ciurea, la un post TV. Practic, ar trebui să mâncăm de cel mult 3 ori pe an „De la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie întreg organismul și de la alimentație pornesc și toate lucrurile rele. Există o mulțime de alimente care plac creierului. Creierul se bucură de aceste alimente", a explicat profesorul Ciurea Renumitul neurochirurg a oferit și alternativa: în loc să ne facem singuri poftă, gândind-ne la delicii culinare nesănătoase, mai bine ne instruit gusturile și să înlocuim tentațiile imediate cu altele poate mai puțin apetisante, dar mai benefice pentru sănătate.ncat de 2-3 ori pe an