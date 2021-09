„Anomalia politicii românești..., nu cred că am întâlnit în 30 de ani așa ceva, e că primul ministru PNL Florin Cîțu a făcut o sesizare de conflict președintelui PNL Ludovic Orban și al Camerei Deputaților. PNL în acest moment are toată puterea in România: au președintele țării, președintele Senatului, președintele Camerei și primul ministru. Este un circ aberant, o ipocrizie la ce asistăm”, a declarat Marcel Ciolacu, sâmbătă, la „Raport de zi”.

„Am vazut si eu acuzațiile de blat... Faptul ca in aceste ultime săptămâni am trecut prin Parlament și comisia de anchetă energie și legea consumatorului vulnerabil a trecut într-o singură zi, asta e agenda românilor, și nu ce face Cîțu... Despre ce blat PSD-PNL să vorbim?! Că există un conflict instituțional între două persoane, amândouă din PNL, care confundă..., uită demnitățile pe care le ocupă. Au transformat o luptă instituțională în lupta a două persoane particulare”, a comentat Marcel Ciolacu.

„Am zis clar că nu ne implicăm (PSD - n.red.) în această dispută a lor, dar orice motiune ce ajunge în Parlament ca să fie votată va fi votată de PSD. Depășind aroganța acestei moțiuni de cenzură pe care o cred în continuare ipocrită. Moțiunea este îndreptată împotriva unui guvern, nu a aunei persoane”, a precizat președintele PSD la Realitatea PLUS.

„Deocamdată, așteptăm decizia Curții Constituționale. Eu sunt consecvent, astept decizia CCR. Tot așa a făcut și domnul Orban, când era prim-ministru, eu președintele Camerei, anul trecut în august, când PSD a depus moțiune împotriva Guvernului, a lipsit de la votul în Parlament ca să nu fie cvorum. Curtea Constituțională e tot un instrument politic democratic. (...) Noi nu am lipsit, am fost si in BPR, si nu am votat cu PNL, impotriva PNL de a nu se citi motiunea. Am votat pentru citire si apoi am avut o decizie corectă politic, ca sa nu spunem numai lozinci”, a comentat Marcel Ciolacu.

„Orban a facut atunci sesizare la CCR impotriva motiunii și a zis să așteptăm decizia CCR. Orban in modul ipocrit pe care-l are, s-a răzgândit... aștept decizia CCR, cum am făcut și cu Avocatul Poporului, care a fost schimbat abuziv, și ne-am trezit cu doi avocați, nici acum nu vreau să netrezim cu 2 prim-miniștri”, a mai explicat Ciolacu.

„Daca decizia CCR e inainte sau dupa congres nici nu ma intereseaza. Cand exista această decizie, va intra în Parlament. oricum Guvernul cîțu este căzut, mai are 36 de zile, de când a fost demis Stelian Ion. În 5 zile nu a fost nimeni propus, si atunci am intrat in logica schimbarii compozitiei politice. Nu ma astept in această ipocrizie... Ce este mai rău e că au cărat după ei o țară întreagă și au creat o criză artificială”, a mai spus Marcel Ciolacu.