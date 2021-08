„Marea problemă e că în continuare Florin Cîțu e premier. Eu, personal, nu mă așteptam, cu toată îndârjirea președintelui, că el e autorul moral a tot ce se întâmplă acum în România… El și-a dorit această coaliție a perdanților, a încălcat spiritul Constituției și nu a lăsat PSD să facă propunerea de premier și să desemneze de la partidul care a câștigat alegerile, iar acum plătim cu toții această notă de plată și această ambiție a președintelui de a avea ”guvernul său””a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la un post TV.

„Dacă Iohannis nu înțelege că trebuie să iasă și să spună: Oameni buni, am greșit, m-am păcălit”, a mai spus liderul PSD, adăugând că „anunț, cu tristețe, că vom plăti și noi, și copiii noștri și nepoții noștri dacă mai stau trei ani la guvernare”.

Legat de intrarea la guvernare în cazul alegerilor anticipate, Marcel Ciolacu a declarat că „nu am spus că nu suntem pregătiți. Cum spune dl Iohannis, in acest moment, Parlamentul României nu mai reflectă dorințele românilor și trebuie alegeri anticipate. In acest moment nu mai reflecta Parlamentul României voința românilor”.

Marcel Ciolacu spune că Florin Cîțu ar fi trebuit să-și dea demisia după ce a spus că nu știe cât costă o pâine, pentru că el nu consumă pâine. Acuzațiile liderului PSD s-au referit și la scandalurile în care a fost imlpicat premierul, în urmă cu 20 de ani, în SUA.

„Când te urci beat la volan, ești iresponsabil, când faci.. e infracțiune! (...) Am vorbit cu avocații, e infracțiune clară. Credeam că domnii Iohannis, Cioloș, Barna sunt cu ”fără penali în funcții publice”. Când faci împrumuturi și nu dai banii înapoi, ești țepar, dai țeapă unei bănci. Dar când ești premier al unui stat și nu știi cât costă alimentul de bază al populației, pâinea, te ridici frumos de pe scaun și pleci acasă. Nu ai ce să cauți într-o asemenea funcție când trăiești pe altă lumea decât cea în care trăiesc românii”, a mai spus Marcel Ciolacu.