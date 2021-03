Marcel Ciolacu spune că sindicaliștii au fost „îndreptăţiţi să ceară anumite drepturi. Trebuiau să comunice. Poate au fost trataţi cum sunt trataţi românii, arogant”.

„Nu a fost niciun scandal la metrou. Când nu îţi convine ceva, când eşti la guvernare, nu poţi să îi faci pe toţi terorişti. Nu poţi să îi jigneşti pe oameni. Cum adică sunt terorişti cei de la metrou? Ce-i greşit este că sindicaliştii trebuiau să facă o conferinţă de presă, presupun că a fost ceva spontan, trebuiau să anunţe situaţia în care se află. Nu s-a mai discutat dacă sunt îndreptăţiţi sau nu să îşi revendice anumite drepturi. Dar tu, guvern, nu ai niciun drept să ieşi să faci terorişti sindicaliştii şi românii pentru că ei văd lucrurile altfel decât tine”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică, într-un interviu acordat la un post de televiziune.

Reacția lui Ciolacu vine și după ce premierul Florin Cîțu a lansat duminică un avertisment către Ion Rădoi și a anunțat patru măsuri pentru reglementarea situației de la metrou, incluzând recuperarea prejudiciului creat prin acțiunea ilegală, precum și scăderea salariilor în cazul participanților.

Circulaţia metrourilor a fost blocată, vineri, după ce câteva sute de angajaţi ai Metrorex au cobotât pe calea de rulare.

Metrorex a depus o plângere pentru încălcarea legii privind terorismul, iar ministrul Transporturilor Cătălin Drulă a depus o plângere la DNA.

În plus, ministrul transporturilor l-a avertizat direct pe Ion Rădoi că situația actuală de la metrou se va schimba. Vineri, Cătălin Drulă a cerut autorităților să restabilească ordinea și circulația la metroul bucureștean. Acesta i-a transmis un mesaj liderului de sindicat de la care au pornit evenimentele care au creat haos la metrou: „Spun foarte clar: Rădoi, s-a terminat! Ce ai făcut zeci de ani nu mai merge!”.

Președintele PSD a criticat și lipsa de comunicare dintre Ministerul Transporturilor şi conducerea Metrorex cu sindicaliștii: „De ce s-a ajuns aici? Nu cumva e o lipsă de comunicare între Ministerul Transporturilor şi conducerea Metrorex şi oamenii de la Metrorex? Au fost schimbate consiliile de administraţie de la Metrorex? Ei, acum ar trebui schimbate din nou. Am văzut şi ministrul de Interne că a acuzat. Domnul Bode nu a fost cumva ministrul Transporturilor? Un an şi ceva, până acum? care este singurul ministru care a luat măsuri împotriva acelor spaţii comerciale despre care discutăm? Domnul Lucian Şova a luat aceste măsuri. Nu ştiu ce este legal sau nu acolo. Eu cu domnul Rădoi am comunicat ultima oară când eram vicepremier. Probleme de serviciu, era normal”.