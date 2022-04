Despre standul ţării noastre pregătit doar cu poze A4 agăţate de o perdea neagră, o masă şi câteva scaune, Marcel Ciolacu spune că „astfel de lucruri jenante nu trebuie să se mai întâmple”.

„Imaginea pentru România nu este una fericită. Cred că domnul prim-ministru, care este cel mai îndreptăţit, dacă dorim să trăim într-o Românie normală, e cel mai îndreptăţit să facă evaluarea miniştrilor din Cabinetul său, cred că primul-ministru trebuie să aibă o discuţie foarte serioasă cu ministrul Turismului şi IMM-urilor, ca astfel de lucruri jenante pentru reprezentarea României să nu cumva să se mai întâmple. Nu ştiu, poate modificate regulile pentru astfel de târguri şi obligativitatea unui standard la care România să fie reprezentată. Mai bine nu suntem reprezentaţi, decât să avem o astfel de interfaţă”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi la RFI România.

Întrebat dacă s-ar impune o demisie, aluzie la ministru liberal al Turismiului, Marcel Ciolacu a declarat că „nu știu, acest atribut revine primului ministru, nu coaliției” și a adăugat că „o modificare legislativa sa prindem niste norme clare ce inseamna astfel de târguri, nu sa fie doar de fațadă, cred că se impune. Anumite standarde, indiferent cine este ministru, să fie respectate de acum încolo”.

România a fost prezentă cu un stand care a generat multe critici şi ironii în ţară la Târgul de Turism Travel and Adventure Show din New York. Standul României, pregătit de Consulatului General al României în New York, a inclus o draperie neagră pe care erau prinse, cu niște clame, fotografii A4 printate color. Potrivit anunțului Ministerului Turismului, participarea României la acest târg a costat nu mai mult de 7.990 de dolari.

Ministrul turismului, Daniel Cadariu, a declarat, la Realitatea PLUS, că nici el „nu este mulțumit” de reprezentarea României și a anunțat formarea unei comisii în care „va fi analizată situația”.