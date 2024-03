„După ce se parcurg etapele executării silite, etapa de negociere cu titularii deciziei este importantă, pentru că vom avea sau nu înțelegeri de plată în rată a celor 7 miliarde de dolari. Plata în rate înseamnă că bugetul nu va fi supus unei presiuni majore. Totul depinde de felul în care cealaltă parte înțelege greutatea de a plăti într-o singură tranșă suma.

Să vedem cum vor decurge discuțiile și dacă vor avea înțelegere. Dacă instanța decide că nu trebuie să dăm bani, ci să-i lăsam să deschidă forajul, atunci va trebui să ne supunem instanței. Ei au solicitat 6,7 miliarde de euro și spun că suma minimă pe care au investit-o acolo, și pentru care au acte doveditoare, ar putea fi luată în calcul de instanță. Este vorba de 1 miliard de euro.

Cele o mie de pagini ale acestui dosar sunt secrete până nu apare pe site-ul instituției. România nu are nimic de ascuns, iar decizia se poate publica. Deci, 20 de zile, conținutul este secret. Iar în această perioadă niciuna dinte părți nu are voie să comunice conținutul deciziei. După cele 2 zile avem patru luni la dispoziție pentru ataca sau nu decizia instanței, iar în toată această perioadă avem posibilitatea de a discuta amiabil cu ei despre plata. Instanța va comunica părților decizia, în termen de 20 de zile e secretă, cu excepția părții dispozitive, adică dacă ne obligă la plată, e publică. Să sperăm că vom avea o sumă minimă de plată, adică 1 miliard de euro, plus eventualele dobânzi. Dar trebuie să ne gândim și la suma maximă, iar în funcție de sumă, ne gândim cum plătim. Acum e greu de făcut simularea de plată, pentru că nu știm care va fi suma finală.

Ar fi bine să putem plăti în rate

Noi luăm în calcul o perioadă de plată pe o perioadă cât mai mare, ca România să poată suporta acest efort de la buget. Lunile cele mai slabe pentru încasări la buget sunt ianuarie februarie. Deci, în această perioadă impactul va fi extraordinar de mare. Trebuie să fim foarte prudenți și să negociem o variantă convenabilă nouă. Asta numai dacă cealaltă parte este disponibilă. Nu am avut până acum încercări de înțelegere amiabilă, pentru că ei așteptau decizia tribunalului. În conținutul acestei decizii vor apărea toate acțiunile întreprinse de-a lungul timpului. În conținutul deciziei faptele vor fi precizate, iar Guvernul va decide ce etape va parcurge. Este o sumă uriașă pe care statul o plătește și cred că trebuie să găsim vinovații.

În 2020 au fost discuții cu frații Micula, dar executarea silită a fost pe tot ce șine de transportul aerian.

Însă, aici vorbim de o sumă extrem de mare și să avem înțelepciunea de plăti cât mai faci pentru buget. Când am preluat mandatul, documentele pentru investiția lor de 1 miliard de euro era depusă. Am întrebat avocații si mi-au confirmat că s-a făcut totul. E un subiect bine cunoscut de apărătorii noștri.

Nu aș putea să dau detalii exacte despre onorariul firmelor de avocatură care ne reprezintă, dar nu am nicio problemă să le fac publice. Este suma pe care cealaltă parte a prezentat-o cu documente valabile că au investit 1 miliard de euro la Roșia Montană”, a declarat ministrul Marcel Boloș.