Așa cum a declarat în nenumărate rânduri, Gigi Becali pune mare preț pe viața de familie și are o relație specială cu mama lui, care, acum, la 90 de ani, a ajuns în scaun cu rotile.

Doamna Alexandrina este o femeie credincioasă, care merge de câte ori are ocazia la biserică și mănăstire, iar credința a fost moștenită și de omul de afaceri.



"Credinta este in sufletul nostru, ea nu se ascunde, se marturiseste, caci spune Hristot <<Cel ce va vorbi despre mine in fata oamenilor, si eu voi vorbi in fata Tatalui meu, la judecata>>", a declarat Gigi Becali la "Culisele Statului Paralel".