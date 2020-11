Maia Sandu, felicitată de liderul Partidului Popular European pentru victoria ”spectaculoasă”

”Doresc să o felicit din inimă pe Maia Sandu pentru victoria spectaculoasă de ieri. Am încredere că Moldova, cu ea Președinte, va urma parcursul corect pentru viitorul țării și moldovenii vor prospera. Mulțumesc, Maia, pentru puterea, rezistența și dedicarea ta”, a transmis fostul președinte al Consiliului European, pe Twitter.

I wish to convey my heartfelt congratulations to @sandumaiamd on her spectacular victory yesterday. I am confident that with her as President, Moldova will take the right course for its future & Moldovans will prosper. Thank you Maia for your strength, resilience & dedication. pic.twitter.com/7J9GwyEYWi

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) November 16, 2020

Potrivit rezultatelor finale, Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale cu 57,75%, devenind prima femeie care conduce țara. Candidata proeuropeană, în vârstă de 48 de ani, l-a învins pe actualul Președinte, socialistul Igor Dodon, care a obținut 42,25% din sufragii.

Numărul alegătorilor din diaspora a fost unul record. Vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale, Vladimir Şarban, a anunțat că în cele 139 de secţii de votare deschise în străinătate şi-au exprimat dreptul de vot 262.739 de cetăţeni din Republica Moldova.

Citește și: ”Maia Sandu, victorie istorică și zdroboitoare. Klaus Iohannis, primul șef de stat care a felicitat-o”