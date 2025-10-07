COD : GALBEN
Data emiterii: 07-10-2025 ora 7:00 Nr. mesajului : 1
Valabil de la: 07-10-2025 ora 7:10 până la : 07-10-2025 ora 9:00
In zona : Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Târgu Cărbunești, Bălești, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Logrești, Stejari, Albeni, Săulești, Licurici, Telești, Berlești, Jupânești, Hurezani, Bărbătești;
Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.
COD : GALBEN
Data emiterii: 07-10-2025 ora 6:40 Nr. mesajului : 2
Valabil de la: 07-10-2025 ora 6:50 până la : 07-10-2025 ora 9:00
In zona : Zona joasă a județului Satu Mare , respectiv zona localităților: Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Bixad, Turț, Livada, Medieșu Aurit, Ardud, Certeze, Lazuri, Supur, Halmeu, Odoreu, Călinești-Oaș, Vetiș, Orașu Nou, Moftin, Păulești, Turulung, Culciu, Bătarci, Sanislău, Vama, Berveni, Bogdand, Beltiug, Micula, Hodod, Dorolț, Botiz, Viile Satu Mare, Târșolț, Apa, Căpleni, Gherța Mică, Pișcolt, Acâș, Socond, Racșa, Crucișor, Cămărzana, Doba, Bârsău, Andrid, Căuaș, Santău, Porumbești, Homoroade, Pomi, Cehal, Tiream, Valea Vinului, Foieni, Petrești, Pir, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Agriș, Cămin, Săcășeni;
Se vor semnala: Local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.
COD : GALBEN
Data emiterii: 07-10-2025 ora 5:38 Nr. mesajului : 3
Valabil de la: 07-10-2025 ora 5:50 până la : 07-10-2025 ora 9:00
In zona : Zona joasă a județului Caraş-Severin , respectiv zona localităților: Reșița, Bocșa, Oravița, Berzovia, Lupac, Constantin Daicoviciu, Păltiniș, Măureni, Fârliug, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Dognecea, Doclin, Târnova, Forotic, Ramna, Vermeș, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Sacu, Copăcele, Vărădia, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ezeriș, Brebu, Zorlențu Mare, Ciudanovița, Goruia, Ocna de Fier;
Zona depresionară a județului Caraş-Severin , respectiv zona localităților: Caransebeș, Oțelu Roșu, Mehadia, Teregova, Zăvoi, Turnu Ruieni, Bozovici, Slatina-Timiș, Bucoșnița, Prigor, Topleț, Obreja, Armeniș, Luncavița, Băuțar, Constantin Daicoviciu, Iablanița, Cornea, Buchin, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Eftimie Murgu, Glimboca, Bolvașnița, Domașnea, Lăpușnicel, Șopotu Nou, Marga, Mehadica;
Județul Arad: Lipova, Gurahonț, Săvârșin, Almaș, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Dieci, Pleșcuța, Brazii, Bata;
Județul Timiş: Lugoj, Buziaș, Făget, Coșteiu, Racovița, Gavojdia, Topolovățu Mare, Belinț, Darova, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Dumbrava, Boldur, Margina, Traian Vuia, Balinț, Mănăștiur, Bârna, Știuca, Curtea, Ghizela, Brestovăț;
Județul Hunedoara: Zam, Burjuc;
Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.