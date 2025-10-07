Panică la Zaporojie, după ce mai multe serii de explozii au fost auzite în vecinătatea centralei nucleare. Exploziile s-ar fi datorat unor proiectile care au aterizat la peste un kilometru de centrală. Experţii Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) staţionaţi la instalația nucleară au raportat acest lucru pe rețeaua X, potrivit Ukrinform. Ucraina a ajuns astăzi în ziua cu numărul 1322 de război cu Rusia.