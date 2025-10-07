Mai multe județe, sub atenționare nowcasting de VREME SEVERĂ IMEDIATĂ! Vizibilitatea, redusă izolat sub 50 de metri

Meteorologii au emis, marți dimineață, mai multe avertizări de tip nowcasting pentru mai multe județe ale țării. Astfel, potrivit meteorologilor, ceața le va da mari bătăi de cap șoferilor încă de la primele ore ale dimineții. În unele zone, vizibilitatea va fi extrem de redusă, local chiar și sub 200 m și, izolat, sub 50 m. 

COD : GALBEN
Data emiterii: 07-10-2025 ora 7:00 Nr. mesajului : 1
Valabil de la: 07-10-2025 ora 7:10 până la : 07-10-2025 ora 9:00

In zona : Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Târgu Cărbunești, Bălești, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Logrești, Stejari, Albeni, Săulești, Licurici, Telești, Berlești, Jupânești, Hurezani, Bărbătești;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.


COD : GALBEN
Data emiterii: 07-10-2025 ora 6:40 Nr. mesajului : 2
Valabil de la: 07-10-2025 ora 6:50 până la : 07-10-2025 ora 9:00

In zona : Zona joasă a județului Satu Mare , respectiv zona localităților: Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Bixad, Turț, Livada, Medieșu Aurit, Ardud, Certeze, Lazuri, Supur, Halmeu, Odoreu, Călinești-Oaș, Vetiș, Orașu Nou, Moftin, Păulești, Turulung, Culciu, Bătarci, Sanislău, Vama, Berveni, Bogdand, Beltiug, Micula, Hodod, Dorolț, Botiz, Viile Satu Mare, Târșolț, Apa, Căpleni, Gherța Mică, Pișcolt, Acâș, Socond, Racșa, Crucișor, Cămărzana, Doba, Bârsău, Andrid, Căuaș, Santău, Porumbești, Homoroade, Pomi, Cehal, Tiream, Valea Vinului, Foieni, Petrești, Pir, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Agriș, Cămin, Săcășeni;

Se vor semnala: Local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.


COD : GALBEN
Data emiterii: 07-10-2025 ora 5:38 Nr. mesajului : 3
Valabil de la: 07-10-2025 ora 5:50 până la : 07-10-2025 ora 9:00

In zona : Zona joasă a județului Caraş-Severin , respectiv zona localităților: Reșița, Bocșa, Oravița, Berzovia, Lupac, Constantin Daicoviciu, Păltiniș, Măureni, Fârliug, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Dognecea, Doclin, Târnova, Forotic, Ramna, Vermeș, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Sacu, Copăcele, Vărădia, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ezeriș, Brebu, Zorlențu Mare, Ciudanovița, Goruia, Ocna de Fier;
Zona depresionară a județului Caraş-Severin , respectiv zona localităților: Caransebeș, Oțelu Roșu, Mehadia, Teregova, Zăvoi, Turnu Ruieni, Bozovici, Slatina-Timiș, Bucoșnița, Prigor, Topleț, Obreja, Armeniș, Luncavița, Băuțar, Constantin Daicoviciu, Iablanița, Cornea, Buchin, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Eftimie Murgu, Glimboca, Bolvașnița, Domașnea, Lăpușnicel, Șopotu Nou, Marga, Mehadica;
Județul Arad: Lipova, Gurahonț, Săvârșin, Almaș, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Dieci, Pleșcuța, Brazii, Bata;
Județul Timiş: Lugoj, Buziaș, Făget, Coșteiu, Racovița, Gavojdia, Topolovățu Mare, Belinț, Darova, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Dumbrava, Boldur, Margina, Traian Vuia, Balinț, Mănăștiur, Bârna, Știuca, Curtea, Ghizela, Brestovăț;
Județul Hunedoara: Zam, Burjuc;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.