Tork s-a alăturat regimentului Azov în urmă cu patru ani și a luptat pentru apărarea orașului-port Mariupol. Acesta a povestit despre momentele grele trăite în infernul din Mariupol. Tork, împreună cu alți luptători, încercau să traverseze orașul asediat de ruși către combinatul siderurgic, însă în momentul în care treceau peste un pod au fost surprinși de un bombardamente.

„Am fost rănit de explozia unei mine, am fractură deschisă. Nu sângerez, dar nervii sunt slăbiți, am fost rănit pe 12 Aprilie și tratat în Azovstal. Mi-au pus un bandaj pe care mi-l schimbau la două zile, asta e tot ce au făcut. Era un centru de reabilitare și noi am crezut că e vorba de un spital, dar nu este așa. A fost rău, fără medicamente, fără ajutor umanitar 7,18 musca 7,36 La început ne-au dat medicamente, analgezice pentru durere, apoi când mai ceream ne spuneau că nu mai au și ne dădeau ceva să dormim”, a mărturisit acesta.



Tork s-a târât aproximativ un kilometru până în apropiere de Azovstal, unde a fost găsit și transportat pe o targă în interiorul combinatului.



„Am așteptat ca avioanele să se oprească pentru că aruncau cu bombe. 24,40 musca 24,45 Nimeni nu a venit după mine, le-am spus să transmită mesajul mai departe, dar nimeni nu a știut, dacă știau, veneau. Când m-au adus din Azovstal toți au spus: Trăiești! Am crezut că nu ai rezistat!”, a mai povestit el.



Imagini publicate recent pe rețelele sociale îl arată pe soldatul ucrainean întors la logodnica sa, pe care a cerut-o în căsătorie în timp ce se afla în buncărele de la Azovstal.

Azov Tork met his bride for the first time. He proposed to the girl while in Azovstal. pic.twitter.com/vJUHWTIKxj