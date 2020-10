Luni, PRIMA decizie în dosarul de validare a rezultatelor de la Sectorul 1: Avocatul lui Tudorache cere ca rezultatul alegerilor să nu aibă efect

”Din punct de vedere legal, eu aștept de la instanță să respingă solicitarea de validare a rezultatului alegerilor. Din punctul meu de vedere, fără să jignesc pe cineva, Biroul Electoral Central și cel de Sector s-au spălat pe mâini. Să vă spun și de ce: pentru că termenul de contestație era de 48 de ore, dar strict pentru anul 2020, în contextul pandemiei, s-au înjumătățit și au fost 24 de ore de la momentul închiderii procesului de votare, iar imaginile respective au apărut după două zile. Noi nu am avut cum să facem contestațiile în termen. Nouă contestațiile ni s-au respins pe motiv de tardivitate, deși am solicitat să fim repuși în termen. (...) Noi cerem reluarea alegerilor, renumărarea voturilor nu mai are relevanță.

Luni așteptăm o primă decizie în dosarul de validare a rezultatelor de la Sectorul 1 și, practic, de validare a mandatului doamnei Clotilde Armand, unde colegul meu Piperea a făcut o cerere de intervenție, a depus toate motivele. Acum trebuie să treacă această cerere de intervenție și judecătroul să ia în considerare toate probele, inclusiv documentele depuse de colegul Piperea.

Am făcut și un demers în contencios administrativ am înțeles să cerem suspendarea procesului verbal final de la Circumsripția Sectorului 1. Practic, noi solicităm să nu poată avea efecte deocamdată orice rezultat consemnat al alegerilor din Sectorul 1”, a declarat avocatul Mihai Drăgan, la Realitatea PLUS.