Lumina sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care are loc în fiecare an de Paște la Ierusalim.



Sfântul mormânt este inspectat încă din Vinerea Mare, pentru a nu exista nicio bănuială că minunea este o înscenare. Luminile se sting, ușa este sigilată, iar în încăpere rămân doar gardienii.



La intrarea în Sfântul Mormânt, patriarhul este verificat de polițiști, apoi acesta intră singur în încăpere. El împarte în fiecare an lumina credincioșilor.



Lumina va ajunge pe Aeroportul Internațional Otopeni cu respectarea regulilor sanitare anti-COVID.

