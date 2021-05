„Ieri a fost ziua discuțiilor oficiale iar astăzi este partea informală”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, despre întrevederea de la Soci, pe Malul Mării Negre.

Discuțiile de sâmbătă au vizat cooperarea economică între cele două state și pandemia de COVID-19, dar și reacțiile internaționale declanșate de arestarea lui Roman Protasevici după ce avionul Ryanar în care acesta se afla a fost forțat să aterizeze la Minsk.

„Belavia nu are nicio legătură cu acest caz, cu acest avion. Ce legătură are Belavia cu asta? Acolo nu existau avioane Belavia. Compania își are sediul pe aeroportul în care zburați tu și alții. Dar pentru ce anume este pedepsită Belavia? Pentru evacuarea a mii dintre ei în timpul pandemiei? Aceasta este adevărata lor față. Vă voi arăta câteva documente”, i-a transmis Lukașenko lui Putin, potrivit declarațiilor de la întrevederea cu Putin, potrivit site-ului președinției de la Kremlin.

„Vei înțelege ce se întâmplă și ce s-a întâmplat acolo. Aceasta este o încercare de a destabiliza situația la același nivel cu augustul trecut”, a mai adăugat dictatorul din Belarus, arătând spre geanta diplomat de lângă el, în timpul convorbirilor cu Putin.

Peskov a relatat că Putin și Lukașenko „au profitat de vremea bună” și „au mers într-o călătorie cu barca”, relatează Euractiv.com.

Mai multe fotografii cu cei doi au fost publicate de canalul neoficial de Telegram „Pool Pervogo” al președinției bieloruse.