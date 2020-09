Ludovic Orban: ”Autoritățile locale pot achiziționa tabletele necesare. Banii există şi vom deconta”

Ludovic Orban a subliniat faptul că școlile sunt în proprietatea localităților și au o legătură directă cu primăriile.

"Avem solicitări din partea tuturor entităţilor, inclusiv din partea autorităţilor locale, de decontare din fonduri europene pe cheltuielile COVID de aproape 600 de milioane de euro. Toate aceste solicitări sunt în procesare şi ele vor fi decontate. Suma de 175 de milioane de euro este o sumă care este prezentă fizică, sunt bani reali, Ghidul beneficiarului este public”, a declarat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

"Am pus la dispoziția autorităților locale și a unităților școlare 175 de milioane de euro, prin intermediul unei ordonanţe de urgență care am adoptat-o. A fost lansat în consultare publică ghidul beneficiarului. Toate autoritățile locale trebuie să știe că pot să achiziționeze tabletele necesare acolo unde şcoala începe online sau în regim mixt şi că aceste costuri cu achiziționarea tabletelor sunt decontate.

Ei ştiu foarte clar, vom procesa rapid toate solicitările şi vom deconta toate cheltuielile, evident, legale, care sunt făcute legal, care sunt făcute în conformitate cu legea. Să spui că nu faci achiziţii că îţi e teamă că nu îţi decontează, asta e o falsă scuză. Noi am pus la dispoziţie aceşti bani, banii există şi vom deconta orice cheltuială legală făcută în această categorie de cheltuieli pe care am stabilit că le finanţăm. Am şi alocat bani către aproape toate autorităţile locale din România. Ele acum nu mai pot să zică că nu au resurse. Sigur, banii i-am alocat pentru echilibrare ca să compensăm anumite pierderi de venituri sau anumite cheltuieli suplimentare”- Ludovic Orban.

