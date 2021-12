Realitatea Plus

SURSĂ: Realitatea Plus

‘’România este o țară care este pe linia frontului, avem nevoie de înzestrare militară. Noi suntem într-un concert de apărare în cadrul NATO. Totodată susțin producția de armament și de tehnică militară la noi în țară, atât cât se poate. Mai trebuie amintit că România este pe ultimul loc la acccesarea fondurilor pentru cercetare. În cercetare, România nu finanțează proiecte. Sa nu mai vorbim despre producția unui vaccin românesc. Acest lucru nu se va intampla prea curând. Când am fost prim ministru am finanțat peste 40 de institute de la noi din țară’’, a mai adaugat Ludovic Orban la postul Realitatea Plus.