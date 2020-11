Ludovic Orban: ”Primele doze de vaccin anti-COVID-19 ar putea veni în decembrie. Vaccinarea nu e obligatorie, dar e gratuită”

„Am adoptat un Memorandum prin care s-a înființat un comitet național pentru conducerea campaniei de vaccinare. Președinte va fi colonelul doctor infecționist Valeriu Gheorghiță, medic la Spitalul Militar. El va fi secondat de Andrei Baciu, secretar de stat la Ministerul Sănătății. În comitet vor intra toate structurile cu atribuții în acest amplu program de vaccinare, căci vor fi probleme de depozitare, de transport, logistică, depozitare, de invitare a cetățenilor de prioritizare.

E posibil primele cantități să sosească și în decembrie.

Pe primul loc sunt cadrele medicale, urmează personele vulnerabile, cele în vârstă, cu alte boli, care pot dezvolta forme severe, urmează cei care lucrează în zone critice esențiale: servicii de apă, energie, sectoarele strategice”, a declarat Ludovic Orban la un post TV.

Coordonatorul campaniei de vaccinare a mulțumit Guvernului pentru încredere și a menționat că este conștient de responsabilitatea pe care o are.

„Activitatea de vaccinare este cea mai sigura cale prin care noi putem reintra, in cel mai scurt timp, intr-o viata cat se poate de normala, atat din punct de vedere social, cat si din punct de vedere economic, personal si in toate domeniile de activitate. Este un efort inter institutional, este o strategie la care lucram de aproape doua luni, printr-o activitate conjugata a Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Afacerilor Interne. Suntem aproape de finalizarea strategiei. In prima parte a saptamanii viitoare o putem pune la dispozitie pentru a fi prezentata public”, a spus Valeriu Gheorghiță.

Guvernul a dezbătut, în cadrul ședinței de miercuri, o ordonanţă de urgenţă prin care studenţii de la universităţile de medicină şi farmacie vor putea lucra ca voluntari în spitale şi alte unităţi, pentru combaterea pandemiei de covid. ”Au început universităţile să creeze liste. În secunda în care este publicată, o să începem să preluăm studenţi. Deja am primit telefoane de la studenţi care vor să se înscrie şi îi îndrumăm spre universităţi", a afirmat Raed Arafat, în şedinţa de Guvern.