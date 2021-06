Orban a precizat că nu este împotriva înfiinţării Agenţiei pentru Investiţii în Sănătate, care este prevăzută în programul de guvernare.

”Eu am spus că nu suntem împotrivă, pentru că agenţia este inclusă în programul de guvernare, dar ca să furnizeze asistenţă tehnică. Ceea ce am solicitat noi este să nu existe nicio legătură cu privire la proiectele de construcţie de spitale sau de modernizare a spitalelor între această agenţie care se înfiinţează şi proiectele care se finanţează. Punctul nostru de vedere e foarte clar şi asta a fost înţelegerea pe care am avut-o la nivelul coaliţiei, că proiectele de spitale noi, toate procedurile pentru construcţia de spitale noi vor fi derulate de entităţile care au în subordine spitalele respective, consilii judeţene, consilii municipale. Noi am discutat la nivelul coaliţiei ca implementarea proiectelor de construcţie a noilor spitale sau de modernizare a spitalelor existente să fie derulată de entităţile care au spitalele respective în subordine şi aşa rămâne”, a spus Orban după şedinţa coaliţiei de guvernare.

Liderul PNL a explicat că Agenţia pentru Investiţii în Sănătate va furniza asistență tehnică pentru construcţia spitalelor.

”Această agenţie furnizează asistenţă tehnică pentru toate entităţile care apelează la ea. Ea va face obiectul unui proiect de ordonanţă de urgenţă care va fi supus dezbaterii publice şi va fi adoptată de Guvern, dacă la nivelul Guvernului se agreează să fie trecut în legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe. Dacă Guvernul nu va accepta includerea în lege, atunci probabil se va adopta un proiect de lege care va fi dezbătut în Parlament”, a adăugat Orban.