Ludovic Orban, la Realitatea PLUS: „Cum să nu fie dezamagiți medicii dacă există această campanie mediatică mizerabilă împotriva lor?”

Premierul, despre modul în care sunt tratați medicii infecționiști în spațiul public

Ludovic Orban: „După votul de la Camera Deputaților, domnul Ciolacu a zis că e vorba de o lege necesară. Doar partidul lui Ponta a votat împotriva. Nu înțeleg amânarea, e o atitudine împotriva sănătății poporului român. Curtea Constituțională s-a grăbit să trateze solicitarea Avocatului Poporului. Acum depindem de un parlament PSD, care se comportă ca în campanie electorală. Este o creștere a numărului de cazuri, am avut un plafon de creștere pe zi de 600 de cazuri, azi chiar mai multe. Sunt niște cifre îngrijorătoare și necesită o abordare extrem de hotărâtă și fermă a măsurilor care se impun. Am intensificat toate acțiunile de control. Poliția, Jandarmeria, Poliția de frontieră, Inspecția Muncii. Nu putem controla ce se întâmplă în fiecare magazin sau hotel. Unde constatăm încălcarea regulilor, putem dispune amenzi și măsuri. Cum să nu fie dezamagiți medicii dacă există această campanie mediatică împotriva lor? Am un mesaj de recunoștință pentru medici și îi rog să nu se lase influențați de campania mizerabilă împotriva lor. Oamenilor din stradă nu le contest dreptul la protest, dar nu înțeleg cum neagă existența acestui virus. Trebuie să înțelegem că trebuie să oprim epidemia pentru a reveni la normal.”