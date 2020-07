Ludovic Orban, la Realitatea PLUS: „Nu am putut detașa medicii acolo unde era nevoie”

De ce a amânat PSD Legea Carantinei?

Ludovic Orban: „A durat foarte mult adoptarea legii. Am lucrat două zile, două nopți pentru proiectul de lege. Camera Deputaților a votat repede, dar a durat mult la Senat. Era o urgență adoptarea legii. Noi suntem în imposibilitatea de a putea apăra sănătatea oamenilor, suntem lipsiți de instrumentele elementare de care dispune orice țară. Am fost lipsiți de posibilitatea de a deplasa medici în zonele unde sunt focare mari de CoVID. Avem nevoie de instrumentul detașării. Ne-au lipsit de asta și în Legea 55. Detașarea se face acum doar cu acordul persoanei. Mulți au plecat din spital fără să țină cont de punctul de vedere al medicului. Unii au și decedat. Există o întreagă campanie care se desfășoară. Ați văzut aplaudacii de la Ambasada Rusiei. Tot în perioada asta riscul de transmitere a virusului a crescut. Nu am avut instrumente. Sper să se voteze astăzi legea.”