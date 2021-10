Ludovic Orban este invitat la Culisele Statului Paralel la o lună după ce a pierdut în fața echipei câștigătoare șefia partidului. L-a sabotat Klaus Iohannis? Cine sunt oamenii din spatele președintelui? Legături cu lumea sportului, tenis, auto și evident, noul sport național - golf.

Puteți vedea emisiunea VIDEO accesand URMATORUL LINK.

Iată LIVE TEXT principalele declarații ale lui Ludovic Orban:

Despre dizolvarea Parlamentului.

Daca Iohannis nu dizolva Parlamentul, in conformitate cu prevederile constitutionale exista 2 posibilitati:

1. Declansarea unui conflict juridic de natura constitutionala care sa clarifice dispozitiile constutionale cu privire la dizolvarea parlamentului si declansarea de alegeri anticipate.

Inclusiv USR PLUS priveste cu interes ideea de anticipate.

2. Suspendarea presedintelui. Asta duce la referendum. Daca se declanseaza suspendarea, ea trebuie sa duca la demitere. Cel mai mare rau in criza politica de azi e Iohannis.

Presedintele Senatului care preia interimatul pe perioada suspendarii nu are dreptul constitutional de a dizolva parlamentul.

Ludovic Orban despre vizita la piramide a lui Klaus Iohannis dar si partida de golf a presedintelui in ziua in care se implineau 6 ani de la Colectiv:

- Traim in Romania, tara frumoasa, cu oameni frumosi. Avem un presedinte care a luat-o razna complet, se comporta ca un turist strain, isi ignora obligatiile pe care le are fata de romani.

Ludovic Orban, declaratii despre cresterile economice anuntate de Florin Citu:

- Este adevarat ca am avut o crestere economica insa nu foarte sanatoasa, nu se bazeaza pe motoare sanatoase, e o crestere bazata pe cresterea consumului, au crescut importurile, nu producem mai mult in Romania.

- Sa te lauzi acum de o crestere economica mi se pare lipsit de realism si modestie. Florin Citu nu mai traieste in realitatea noastra cotidiana. Realitatea noastra de zi cu zi e sa te duci sa faci un plin, sa platesti o factura, sa faci cumparaturi la piata si vezi ca toate preturile au crescut. Trebuie gasite solutii pentru a frana inflatia, pentru a da stimulente in cresterea productiei care sa duc la o crestere a ofertei, sa existe o tendinta de echilibrare, sa faci interventii serioase.

- Romania nu e o tara ca orice alta tara europeana, e o tara care are zacaminte de gaz si poate sa diminueze impactul tendintei de crestere a preturilor, ba chiar ar putea sa fructifice

- Cresterea economica trebuie sa se bazeze pe investitii publice cat mai ales private. Cum poti sustine motoare de crestere cand ai blocat masura 3 - 600 de milioane de euro, ai blocat granturi pentru investitii, pentru companii din Romania. Si in domeniul agriculturii promisiunea de a finanta despagubirile pentru seceta din primavara nu a fost onorata.

Ludovic Orban despre suspendarea presedintelui Iohannis:

- Am si eu partea mea de raspundere. Tot ce am facut in ultimele 4 luni arata ca nu vreau sa fiu partas la nebunia ultimelor 4 luni din PNL. In mod evident l-am sustinut pe presedintele Iohannis, presedintele are un comportament care nu mai are nicio legatura cu comportamentul din momentul in care l-am sustinut. Cred ca nu isi va termina mandatul, sincer. Cred ca toate formatiunile politice vor sustine suspendarea.

- Pana pe 15 noiembrie Guvernul trebuie sa trimita legea bugetului ca sa nu mai ajugem in situatia sa se adopte bugetul in luna martie. Sunt toate problemele extrem de serioase cu care se confrunta astazi Romania. Eu ma uit pe situatia economica. A crescut cu 30% numarul firmelor in insolventa.

- Mi-am cerut scuze de 4 luni si jumatate in fata cetatenilor romani care mi-au batut obrazul pentru ceea ce a facut presedintele Iohannis.

- Din pacate Iohannis si cu Citu, din motive care tineau de campania interna au invins pandemia. Practic a fost paralizata complet functionarea normala a Guvernului. Credeti ca Florin Citu ar fi trimis cerere de restituire a ministrului de la Justitie fara sa i se ceara de la domnul Iohannis?

- Mi se pare ca atat Iohannis cat si Citu cat si cei din jurul lor au innebunit.

- Responsabilitatea pentru vaccinare e directa a primului ministru, asta v-o spune premierul care a instituit cadrul normativ. In ceea ce priveste urmarirea activitatii in domeniul sanatatii e in fisa postului a premierului. Eu mi-am petrecut cel mai mult timp, am participat la ministerul Sanatatii la dezbateri, analize.

- Aduceti-va aminte comportamentul presedintelui in pandemie in 2020 care a fost un comportament responsabil si comportamentul actual care e complet inexplicabil. Eu am lucrat cu oamenii astia, si cu Iohannis si cu Citu, eu nu-i recunosc. CUm sa te duci a doua oara cu un guvern care nu are nicio sansa.

Ludovic Orban, declaratii despre sansele Guvernului Ciuca:

- Nu exista nici cea mai mica sansa sa fie institutit guvernul Ciuca. A devenit virala declaratia comuna in care Ciuca recunoaste ca matematic nu sunt sanse si Citu isi da ochii peste cap de ce a putut sa zica.

- Presedintele Romaniei e cel care trebuie sa ofere solutii pentru criza, sa puna la masa toate fortele din societate pentru a degaja. Cum sa faci 2 nominalizari? Prima oara a vrut sa-l pedepseasca pe Ciolos, sigur ca are acoperire constitutionala.

- Daca ma intrebati pe mine, eu cred ca asta isi doreste Iohannis, sa determine conducerea actuala a PNL sa faca o intelegere cu PSD.

- Eu nu il recunosc pe Iohannis, mie mi se pare ca Iohannis a fost inlocuit de o sosie sau parca cineva ii determina prin telepatie comportamentul. Eu cred ca nu vrea sa se pensioneze dupa 2024, cred ca vrea sa fie prim ministru. Poate parea o teorie ciudata, trebuie sa se indeplineasca cateva conditii: sa controleze PNL sa aiba garantia ca-l va propune, sa aiba un partid partener care sa dea presedintele si care sa-l propuna pe el, si partidul partener sa aiba capacitatea sa creeze majoritatea.

- Nu e o situatie noua, Basescu a incercat sa-i puna stampila premierul de la Grivco lui Iohannis. In turul 2 al alegerilor prezidentiale, Crin Antonescu a negociat sprijinul pentru Mircea Geoana, candidatul PSD, contra promisiunii ca vor face guvern PNL-PSD cu domnul Iohannis pe pozitia de prim-ministru. Acest scenariu a existat in 2009. Daca Geoana ar fi fost presedinte, Klaus Iohannis ar fi fost numit prim-ministru.

- Domnul Antonescu e cel care a impus in PNL constituirea USL-ului. A impus PNL sa faca o intelegere cu PC, partidul domnului Voiculescu, chiar inainte de USL.

- Sunt parlamentari care mi-au urmat exemplul, am spus foarte clar ca ma dezafiliez, parasesc grupul PNL pentru ca nu ma simt obligat sa pun in practica deciziile aberante si niste ordine venite de la Cotroceni, eu ma consider consecvent fata de cetatenii care mi-au acordat increderea. Noi am promis o guvernare de centru dreapta, stabilitate, crestere economica, absorbita fondurilor europene. Iohannis si cu Citu dau un spectacol jalnic care a provocat o furie in randul populatiei.