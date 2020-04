Ludovic Orban, în vizită de lucru la Institutul Cantacuzino: Se pot face 8.000 de teste COVID-19, în 61 de centre

"Ne-am pus la curent cu situatia si proiectele Institutului Cantacuzino. In privinta laboratorului operational in care se fac testari pentru COVID, acesta are o capacitate de 500 de teste pe zi, care poate fi crescuta in functie de necesitati. Am vizitat laboratorul de biosecuritate care este functional deja, mai sunt aparate in curs de montare si poate deveni pe deplin operational", a spus Ludovic Orban.

Totodata, premierul a prezentat si cateva proiecte aflate in derulare in cadrul Institutului.

"Reluarea productiei vaccinului antigripal. Mai e un singur echipament lipsa. Este in curs de pregatire un nou produs care va fi lansat pe piata, un imunomodulator care regleaza nivelul de anticorpi din organism. Un proiect mare care urmeaza sa fie finantat din fonduri europene, prin care va urmari ca obiectiv capacitatea producerii vaccinului tetravalent", a spus Orban.

"Apreciez activitatea febrila care se desfasoara aici, in mod deosebit activitatea noului manager de criza, am incredere ca echipa de aici are capacitatea sa refaca Institutul Cantacuzino si sa-i redea misiunea pe care a avut-o si pe care trebuie s-o aiba in Romania", a mai spus Orban.

Intrebat cate teste se fac, la nivel national, in acest moment, Orban a explicat: "Capacitatea nominala e de aproximativ 8.000 de teste azi, in 61 de centre in care opereaza astfel de tipuri de aparat. Obiectivul nostru este sa crestem in continuare."