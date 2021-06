"Exclus. Oricine îmi cunoaşte cariera ştie foarte clar că eu niciodată nu am făcut nicio înţelegere cu PSD şi nu voi face atât timp cât voi fi în viaţa publică. (...) E exclus. Asta este o bazaconie. De altfel, noi am şi luat o decizie la nivelul coaliţiei. Moţiunea nu va avea niciun vot din partea parlamentarilor coaliţiei", a afirmat Orban, citat de Agerpres.



Mai mult decât atât, liderul PNL susține că a considerat întotdeauna PSD ca fiind "urmaşul Partidului Comunist" şi, totodată, un partid "nociv" pentru România: "Am considerat întotdeauna PSD şi, de fapt, nu numai PSD, FSN, FDSN, PDSR, cum s-au numit, avatarurile Partidului Comunist le-am considerat nocive pentru România şi am luptat întotdeauna împotriva proiectului de înapoiere, de sărăcie şi de subdezvoltare pe care l-a susţinut întotdeauna indiferent cum s-a numit urmaşul Partidului Comunist".