"Vreau să fac referire la unii colegii. Teofil Repejoru - comuna Talpa - a reușit să câștige alegerile în față unui primar PSD care este de la Revoluție (referire la binecunoscutul Benone Rababoc, un pesedist care are în CV aproape 20 de ani de primărit - n.r.). Emil Picu a recâștigat Pietroșaniul.

Avem primari cu mandate și realizări de poveste în spate. Mihai Cojocaru – Potoroaga, Buzescu – într-o comună nu foarte prietenoasă, Vică – de la Moșteni (...)

Am călcat cu piciorul aproape două treimi din Teleorman (...). Am obținut un rezultat foarte bun în comuna Salcia, fieful lui Dragnea, unde am înțeles că are și o fermă de porci.

La Alexandria, la Turnul Măgurele, la Roșiori, la Videle, la Zimnicea trebuie să ne batem să câștigăm și municipiile și orașele în Teleorman. Tbrebuie pregătiți candidații încă de pe acum pentru bătălia electorală din 2024.

Pentru mine, filiala Teleorman este una dintre cele mai apropiate fiale, indiferent cine este în conducere. Vin aici cu mare dragoste și prietenie. Marin Almăjan, Eugen Pârvulescu și Cristi Barbu am fost și mai legat de voi. Am crezut că se poate ca oamenii să nu se mai lase păcăliți de PSD. Trebuie să rezolvăm lucrurile prnitr-o guvernare care să ridice Teleormanul, să crem locuri de muncă, fără presiuni politice și metode practicate de PSD", a afirmat Orban, în aplauzele colegilor de partid din Teleorman.

Liderul liberalilor a făcut referire la Congresul din 25 septembrie, atunci când liberalii sunt așteptați la București pentru a-și alege președintele.

"Vom avea un congres. Nu trebuie să îmi fac campanie. Dvs. decideți și faceția asta și după ceea ce a făcut fiecare candidat, și după garanțiile pe care le prezintă.

Am un motiv suplimentar să mă susțineți pentru că sunt cel acre a reușit să dărâmne un guvern PSD printr-o moțiune de cenzură, și nu orice guvern, ci pe cel condus de premierul din Videle pus de Dragnea și prin asta am șubrezit PSD și am dat posib PNL să se lupte pe picior de egalitate", a spus liderul PNL.

El s-a referit și la cei care "au sărit (...) că am îndrăznit să vorbesc de biserică, Bibile", precizând că nu știe de ce a apărut o astfel de reacție având în vedere că astfel de chestiuni există în Statul PNL.

"Noi suntem partidul care oferă garanția că România face parte din zona euroatlantică, partener atât la nivelul Nato, cât și al UE. Sunt convins că vom apăra statul român, biserica. Românii sunt poporul în care cel mai mare procent - pe sondaje de opinie - crede în Dumnezue. Suntem Partidul Național Liberal, partidul românesc, partidulcare a clădit România modernă", a conchis liderul liberalilor.