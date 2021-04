Ludovic Orban: „Planul Național de Redresare și Reziliență. Avem primele observații de la Comisia Europeană. Vom discuta chiar astăzi cu președintele Iohannis la ora 16, vom avea o primă discuție despre PNRR. Vom adapta și îmbunătăți planul pnetru a fi transmis și aprobat cât mai repede. Toate planurile au fost confruntate cu Comisia Europeană. Sunt anumite lucruri de care Comisia crede că trebuie pregătite mai serios. Este un document supus îmbunătățirii și vom dezbate la nivelul Coaliției îmbunătățirea la nivel național. Trebuie asigurat suport tehnic de la ministerele de linie. Procesul de negociere presupune un dialog amplu. Obiectivul nostru este să aducem în cât mai scurt timp PNRR în canoanele din regulament. ”

Ce conține Planul Național de Redresare și Reziliență

Președintele Partidului Național Liberal a vorbit despre componente din PNRR, precum irigațiile și rețelele de gaz.

Ludovic Orban: „Nu doar pe irigații sunt discuții, sunt discuții și pe cele 600 de milioane de euro pentru distribuția rețelelor de gaz. Investițiile în iriganții – anul trecut am avut secetă. Este evident pentru oricine că este nevoie să facem investiții în sistemele de management al apei. Trebuie să convingem Comisia Europeană că aceste proiecte nu afectează mediul. E complicat de făcut o evaluare. Sunt convins că domnul Ghinea a susținut PNRR-ul așa cum am propus. Sunt și alte puncte unde Comisia exprimă o anumită opoziție. Negocierile sunt în curs, nu trebuie să tragem concluziile. Proiectul trebuie finalizat în calendarul european. Trebuie să punem pe masa Comisiei Europene un PNRR îmbunătățit. Dau exemplul autostrăzilor. La autostrăzi vrem să dăm o tentă verde, prin stații de încărcare electrice, prin perdele forestiere. România are nevoie ca de aer de modernizare a infrstructurii de transport. Dezvoltarea unei infrastructuri de transport asigură dezvoltarea economică. Elaborarea PNRR este un efort comun al Guvernului, dar nu doar al Guvernului. Au fost implicate multe alte entități în elaborarea acestui plan.”

Orban a mai abordat și tema vaccinării, cerându-le aleșilor locali să se implice la nivelul comunității, scopul fiind imunizarea cât mai multor oameni în cât mai scurt timp.