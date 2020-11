Ludovic Orban, DECIZII de ultimă oră pentru angajați: Premierul a anunțat cand se va MAJORA salariul minim

"Suntem adepții unui mecanism de creștere care să se bazeze pe realitățile economice, respectiv rata inflației, creșterea productivității și alți factori economici. Obiectivul nostru este să nu fie afectate locurile de muncă, mai ales în această perioadă în care companiile se confruntă cu dificultăți din cauza crizei sanitare", a afirmat șeful Executivului.

Partenerii sociali au subliniat și importanța îmbunătățirii dialogului între structurile patronale și sindicale, precum și a stabilității evoluției salariului minim.

În acest context, premierul Ludovic Orban a propus constituirea unui grup de lucru format din experți ai patronatelor, sindicatelor și Guvernului, care să facă o analiză comparativă privind mecanismele aflate la baza evoluției salariului minim în alte state europene. În urma acestei analize, se va putea stabili în mod obiectiv o forma de creștere predictibilă a salariului minim pentru următorii patru ani”, a arătat prim-ministrul.

La discuțiile în format videoconferință a participat și ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

Premierul a vorbit și despre alte programe ale Guvernului.

”Am instituit, pentru prima dată cred, un program de granturi pentru studenți: start-up students. Încercăm să venim în sprijinul tinerilor care au inițiativă. Am emis actul normativ prin care am garantat gratuitatea navetei școlare pentru elevi și am pregătit o serie de măsuri care vor fi prezentate în perioada următoare”, a declarat premierul Ludovic Orban, marți, la consultări cu reprezentanții Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.