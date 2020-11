Ludovic Orban, anunț de ultim moment pentru Ziua Națională

Ludovic Orban: De 1 Decembrie, vom adapta orice forma de sarbatorire a Zilei Nationale la regulile stabilite prin actele normative in vigoare. Normal ca vom sarbatori Ziua Nationala. Vor fi respectate toate regulile de protectie sanitara. Cu siguranta n-o sa mai fie acea parada, nemafiind parada nu va mai exista motiv sa vina oamenii sa asiste la parada. Va fi o sarbatorire in conditii mult mai stricte, care sa tina cont de numarul maxim de 50 de persoane in spatiu deschis, care pot sa participe. Regulile se vor pastra cu strictete. Obiectivul nostru este sa reducem numarul de persoane care contracteaza acest virus pervers. Vom vedea conditiile concrete.