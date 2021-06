„Aveam niște informații că președinta completului de judecată este un judecător incoruptibil și fără aderență la serviciile de informații. Am avut surpriza să constat un lucru neașteptat, atunci când doamna președinte a completului de judecată a cerut DNA să spună două lucruri. Care este identitatea martorului denunțător sub acoperire, dacă într-adevăr este Irina Socol și motivul pentru care ea a fost trecută drept martor protejat. Încă sunt oameni în sistemul de justiție din România care nu acceptă compromisul în numele așa-zisului bine public. Aștept explicația unei situații scandaloase. Cum este posibil ca un general SRI, șeful structurii IT din serviciu, să-mi ceară mie să confirm mituitorului meu că este de acord să-i dea 400.000 de euro. Este vorba de generalul Stătescu, șeful departamentului IT din serviciu. Interesant este că firma lui Irina Socol a câștigat contractul.

Sper că dacă DNA să confirme că Irina Socol e martorul și să vină să spună adevărul. Sub indentitate falsă ea a declarat altceva, iar sub identitate ascunsă, altceva. Ea a sus că banii au fost pentru eșicherul politic. Sunt convins că atunci când Socol va fi audiată, va confirma că acești bani nu au legătură cu contractele de la CNAS și să se uite în ochii mei și să confirme. Ea este mituitor pentru mine, pentru un general SRI, iar mituitorului de la SRI îi cerea celui de la CNAS să ia șpaga. Sper ca adevărul să iasă la suprafață. Dacă este să răspund juridic vreau s-o fac pentru fapte reale, nu pentru aranjamente între procurori și mituitori ca să scape de alte acuzații. Domnul Bușoi este prietenul apropiat al lui Eduard Hellvig, deci nu cred că va fi tras la răspundere în acest dosar. Sunt percepții la nivelul unor anumiți procurori, care își crează parcursul profesional fără să deranjeze aceste percepții.

Sigur voi face și alte demersuri. Sigur că iau în calcul să fac denunțuri și sper să fie luate în calcul de procurori care își fac treaba cu adevărat. E bine să arătăm public un scalp, al meu, dar sunt unii care ascund adevărul. Am încredere că există oameni în sistemul de justiție care vor să afle adevărul, iar eu vreau să răspund pentru adevăruri, nu pentru invenții”, a declarat Lucian Duță într-o intervenție telefonică în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL .