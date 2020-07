Lucian Bode: ”Viziunea Guvernului pentru infrastructura de transport cuprinde un angajament de 2% din PIB”

"Abordarea Guvernului în ceea ce priveşte infrastructura de transport s-a axat pe trei direcţii de acţiune: menţinerea tuturor şantierelor deschise, deschiderea de noi şantiere prin emiterea de ordine de începere, prin semnarea de noi contracte de proiectare şi execuţie şi, nu în ultimul rând, prin deblocarea proiectelor care trenau de foarte, foarte mulţi ani. A treia direcţie de acţiune a Guvernului a fost elaborarea planului investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020 - 2030. Acest plan reprezintă, chiar dacă voi fi subiectiv, forţa motrice a Planului Naţional. Afirm acest lucru având ca argument principal faptul că investiţiile în infrastructură reprezintă motorul economiei, motiv pentru care guvernarea liberală face o prioritate din dezvoltarea infrastructurii de transport în România", a declarat Lucian Bode.



"Numai printr-un efort susţinut în următorii 10 ani vom reuşi să creăm o reţea de transport extinsă, care să asigure conectivitatea între toate regiunile României şi, mai departe, cu Europa. Viziunea noastră cuprinde un angajament naţional de alocare a 2% din PIB în fiecare an pentru investiţiile în infrastructura de transport. Acest angajament trebuie asumat pe termen lung, dar mai apoi, mai important, el trebuie dublat de un set de acţiuni administrative. În momentul de faţă, dacă am avea alocat acest procent, echivalentul a 4 miliarde de euro, nu am avea capacitatea administrativă să-i cheltuim, de aceea se impune o serie de măsuri care să crească capacitatea de implementare a proiectelor. Astfel, am identificat un minim de elemente care, aplicate, vor contribui la îmbunătăţirea acestui proces. Astfel: creşterea calităţii studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice, eficientizarea relaţiei cu instituţiile şi entităţile avizatoare, îmbunătăţirea legislaţiei privind achiziţiile publice, introducerea unui sistem de judecată mai rapid a contestaţiilor, creşterea performanţei beneficiarilor şi a cooperării între autorităţile locale şi cele naţionale şi monitorizarea profesionistă a implementării proiectelor\"\", a precizat ministrul.

"Ne propunem să finalizăm lucrările de infrastructură aflate în implementare, cei 407 km de autostrăzi şi drumuri expres, cu un cost estimat la 4,3 miliarde de euro. Ne propunem să investim în 29 de proiecte noi de autostrăzi şi drumuri expres, aproximativ 3000 de km, cu un cost estimat de 31 de miliarde de euro. Dacă ar fi să enumăr câteva dintre aceste priorităţi absolute în sectorul rutier, m-aş rezuma la finalizarea coridorului rutier la profil de autostradă între Constanţa şi Nădlac, realizarea conexiunii rutiere rapide între Moldova şi Transilvania, respectiv între Moldova şi Muntenia, dezvoltarea legăturilor rutiere transfrontaliere şi, nu în ultimul rând, implementarea digitalizării şi a măsurilor de creştere a siguranţei rutiere", a explicat Lucian Bode.