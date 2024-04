Redăm principalele declarații ale liderului liberal

Mă bucur să revin în Dâmbovița, în mijlocul unei filiale care s-a moternizat foarte bine pentru a începe campania electorală. Dovadă stă această întâlnire, în care vă prezentați excelent și spun asta văzând toată țara, multe filiale care au pretenții mult mai mari, într-un număr mult mai mic.

Știu că ieșiți în stradă în fiecare zi și nu vă este ușor, să faci campanie și să consolidezi o filială complicată. Să performăm în bătălia electorală pentru Dâmbovița este un obiectiv major pentru dumneavoastră, dar și pentru noi la nivel central

Vreau să vă spun că vă asigur de toată susținerea conducerii centrale a PNL. Județul Dâmbovița trebuie să iasă din anonimat, dintr-o administrație care îi blochează dezvoltarea.

Sub guvernările liberale am pornit această dezvoltare prin proiecte majore care vizează și în special infrastructura de transport. Am pregătit și lansat proiecte abandonate de fostele guvernări. Ne dorim ca toate județele să se dezvolte unitar

Obiectivul de a câștiga încredere trebuie să ne unească și să ne motiveze

Au trecut vremurile când adversarii erau de neînvins, noi, cei din PNL am demonstrat asta. Aveți candidați pregătiți să câștige și plecați la drum cu candidați foarte determinați

Avem datoria să arătăm care este adevărata fața a adversarilor nostri

Proiectul liberal este unica șansă pentru acest județ. Depinde de voi cum valorificați această șansă

Dacă mă uit la istoricul votului din anii trecuți, constat că există un potențial electoral ce trebuie recuperat și fructificat la aceste alegeri. A venit vremea să aiba loc o schimbare

Este mai important ca oricând să înceapă acest proiect al schimbării

Alături de echipa de candidați, am văzut că ați început o muncă curajoasă în a incerca sa-i convingeți pe cetățeni, eu cred că pe 9 iunie rezultatul votului va confirma viziunea liberală

Nu ati venit cu promisiuni, sunteți oameni ai faptelor. Aveți puterea de a porni munca de reconstrucție

Dâmbovițenii s-au săturat de tot felul de experimente și asta credem și noi, începutul este bun. Vă îndemn să accelerați munca, organizarea aduce câteva procente în ziua votului

Trebuie să fiți bine mobilizați până în ziua votului. O să reușiți, aveți în fruntea filialei un politician experimentat, cum este prietenul meu Virgil Guran, care a stiut mereu să se bată pentru cauza dumneavoastră

PNL are posibilitatea, voința și priceperea să obțină un scor care o să surprindă la nivel național, un scor cu 3 în fața la alegerile locale, va permite PNL să abordeze cea mai importanta campanie, cea din septembrie, de pe postura de învingător

PNL va fi la guvernare si dupa 2024 și va da președintele României în persoana domnului Nicolae Ciucă

La nivel central suntem într-o coaliție, iar la europarlamentare candidăm împreună, nu este ușor să explicați oamenilor această alianța, dar este o realitate politică

Am ajuns aici din foarte multe motive. Am avut un partener la guvernare care și-a luat jucăriile și a plecat, au plecat pentru că nu au înțeles importanța celui mai mare proiect de investiții și cred că nu este primar în România să nu realizeze cât de important este proiectul în dezvoltarea României. Noi nu am plecat, am tinut țara pe linia de plutire

Avem susținerea proiectelor de investiții oriunde te uiti în această țară. Am impus modelul dezvoltării prin investiții, nu prin consum. PNL a impus PSD guvernarea prin investiții

Datoria noastră este să trimitem la Bruxelles oameni pregătiți

Faptul că avem o listă comună nu trebuie să vă oprească din bătălia locală, sunteți cei mai buni și ați dovedit acest lucru

A venit vremea să-i convingem pe oameni că dezvoltarea este posibilă și la Dâmbovița.

