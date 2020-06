Lucian Bode: ”Moment istoric pentru Sălaj. Astăzi s-a semnat contractul pentru primul lot din autostrada care va traversa județul”

”Moment istoric pentru Sălaj: Astăzi s-a semnat contractul pentru primul lot din autostrada care va traversa județul. Contractul de proiectare și execuție pentru primii kilometri ai autostrăzii Transilvania, din județul Sălaj, între localitățile Zimbor și Poarta Sălajului, a fost semnat astăzi, la Zalău, în prezența Premierului Ludovic Orban.

Așa cum am mai afirmat, anul 2020 este anul construcției autostrăzii Transilvania, un proiect tergiversat care acum prinde viață! În acest an vom da în trafic 25 de km aferenți secțiunilor Iernut-Chețani și Biharia-Borș și tot anul acesta am reușit să semnăm contracte de proiectare și execuție pentru alți 52 de km- lotul 1 din secțiunea 1C Târgu Mureș – Ungheni + drum de legătură, Subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia și Subsecțiunea 3B2, cuprinsă între Zimbor și Poarta Sălajului.