„Eu vă asigur că am această ambiție. Eu cred că sunt un om responsabil și acolo unde am fost investit cu încredere mi-am făcut datoria. Am fost susținut să fac reformă în Ministerul de Interne. Când spun reformă mă gândesc la problemele sistemice pe care ministerul le are. Peste 30.000 de angajați au plecat din sistem. Trebuie să gândim un sistem de gestiune a carierei.

Am avut din ce în ce mai puține locuri la academie. Aducerea în sistem a unor oameni pregătiți, eliminarea a acestei practici a împuternicirii pe funcții este cel mai nociv în avea un management performant. Este dăunător. Când vom avea o structură definită la MAI, propunerea cu are voi merge în fața Guvernului este aceea de a organiza concursuri de la conducere până la ultimul inspectorat pentru a avea stabilitate pe funcții. Avem problema deficitului de personal, mă refer la ofițeri, încercăm să o rezolvăm. Din sursă externă eu cred că putem să aducem oameni pentru că nu cred că trebuie să fii din sursă internă să fii IT-ist la MAI”, a spus Lucian Bode la Realitatea PLUS.