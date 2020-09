Lucian Bode: ”Investițiile în primele 8 luni au ajuns la un maxim istoric. Guvernul Orban a reușit să schimbe o paradigmă”

„Aș vrea să vorbesc despre modul în care Guvernul Ludovic Orban a decis să abordeze dezvoltarea proiectelor de infrastructură în România. Aș cum sunt convins că ați observat, în cele 10 luni de când Guvernul Orban se află la Palatul Victoria, am reușit să schimbăm o paradigmă, să trecem de la un model economic bazat pe consum, la un model economic bazat pe stimularea investițiilor. Consider că e un model economic sănătos, care duce la dezvoltarea economică, care duce la creșterea numărului de locuri de muncă și la bunăstarea cetățenilor.

Aceste afirmații se bazează pe cifre exacte. Valoarea investițiilor publice în primele opt luni a ajuns la un maxim istoric. Vorbesc de cea mai mare sumă investită în economie în ultimii zece ani - 24,7 miliarde de lei.

Dacă ar fi să mă raportez la componenta de investiții în infrastructura de transport, după cum știți, tot după mulți, mulți ani, bugetul Ministerului a fost rectificat de două ori pozitiv în acest an, ajungând azi la 13 miliarde de lei, un buget record pentru Ministerul Transporturilor.

Pe componenta de fonduri europene, având alocați (SIC) 6,1 miliarde de lei, am reușit să executăm în opt luni de zile 3,5 miliarde de lei, în raport cu aproape 4 miliarde, cât au reușit cei dinaintea noastră într-un an întreg. Sunt convins că ne vom apropia de 6 miliarde, bani europeni pe care îi vom cheltui în acest an. Anul trecut, în primele opt luni, aveau cheltuiți (SIC!) 2,2 miliarde de lei, cam jumătate din cât am reușit să facem noi în acest an”, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.