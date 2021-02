Lucian Bode: „Proiectul de buget de stat pe anul 2021, adoptat ieri in ședința de Guvern, este un buget realist, sustenabil și echilibrat care pune accentul pe dezvoltare si investiții.

Bugetul de stat este o construcție complexă de planificare care pe parcursul unui an se ajustează si se redimensionează în funcție de evoluțiile economiei. Cu toții ne dorim creșteri ale bugetului, alocări mai mari de la an la an pentru ordonatorii principali de credite, respectiv resurse suficiente pentru a susține toate planurile de dezvoltare.

Bugetul MAI pentru anul 2021 înregistrează o crestere de aprox. 6% raportat la execuția preliminată pe anul 2020, excluzând cheltuielile cu organizarea alegerilor de anul trecut.

Prin această construcție bugetară responsabilă au fost create premisele favorabile din punct de vedere al alocărilor pe principalele capitole bugetare, astfel incât să fie asigurată îndeplinirea cu succes a sarcinilor instituționale ce revin Ministerului Afacerilor Interne în acest an.

O linie importantă de acțiune pentru care am prevăzut fonduri în bugetul MAI, prin alocarea a 11,2 mil. lei, o reprezintă continuarea facilitării ajutorului pentru Republica Moldova din stocurile de urgenţă medicală pentru acordarea de asistență în contextul eforturilor de combatere a pandemiei de COVID-19.”

Ministrul a amintit și de suportul acordat Republicii Moldova, ce s-a concretizat ieri cu un ajutor în valoare de peste două milioane de euro pe zona suport-COVID.

Lucian Bode: „Suntem alături de autoritățile din Republica Moldova și suntem pregătiți să furnizăm întreaga asistență de care au nevoie pentru gestionarea multiplelor crize cu care se confruntă. Chiar in cursul zilei de ieri, prin Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a ajuns in Republica Moldova o nouă serie de ajutoare medicale trimise de tara noastră, în valoare de peste 2 mil de euro constând în materiale medicale necesare în lupta contra pandemiei.

Un gest de solidaritate și de umanitate din partea României care a fost apreciat nu doar de către autoritățile de la Chișinău, ci a generat reacții pozitive inclusiv din partea oficialităților europene.

De asemenea, am pus un accent deosebit, in bugetul pe anul 2021 al MAI, pe alocarea de fonduri destinate creșterii gradului de înzestrare, îmbunătățirii condițiior de muncă, creșterii considerabile a absorbției de fonduri externe nerambursabile, precum și asigurării drepturilor salariale, inclusiv prin acordarea titlului de specialist de clasă – un deziderat mai vechi al personalului Ministerului Afacerilor Interne.

Ministerul Afacerilor Interne are un potențial uriaș pe care sunt hotărât să îl fructific pe zona de atragere fonduri europene. Acestea, ca sursă suplimentară de finanțare, depășesc cu mult alocările anilor precedenți, fiind de 3 ori mai mari raportat la execuția preliminată a anului 2020. Pe lângă suma de 1,5 mld lei aferentă proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, am identificat un portofoliu de proiecte de investiții în cuantum de aprox. 1,3 mld euro ce poate fi susținut prin noul PNRR pentru perioada 2021-2026.”

Lucian Bode a vorbit și de o reconstrucție economică a României în postarea pe rețeaua socială.

Lucian Bode: „Pentru Guvernul Cîțu anul 2021 va fi anul in care vom reconstrui economic România, vom optimiza sistemele publice și vom eficientiza cheltuielile publice prin direcționarea cu prioritate a resurselor către domenii care generează creștere si plus valoare economică.

Anul 2020 a fost anul în care am mizat pe investiții, pe accelerarea tuturor proiectelor de investiții publice, de la proiecte de infrastructură de transport, la proiecte de dezvoltare locală. A fost anul în care am schimbat paradigma și am realizat trecerea de la un model economic bazat pe consum, la un model economic bazat pe stimularea investițiilor. Astfel, am înregistrat investiții în economie de peste 53 mld lei, cel mai mare volum din ultimii 10 ani.

Suntem hotărâți să accelerăm acest trend al investițiilor în anul 2021, ținta fiind să depășim cu peste 8 mld de lei volumul investițional al anului trecut, punând accent pe cresterea gradului de absorbție a fondurilor europene.

Avem în față, 4 ani de construcție in care prioritatea noastră la nivel guvernamental va fi îndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare, respectiv dezvoltarea economică accelerată.

Relansarea României prin investiții este singura cale pentru redresarea și consolidarea unei economii competitive și performante.”