Bărbatul în vârstă de 39 de ani a mers în vizită la un prieten și acolo i s-a făcut rău. A chemat ambulanța, dar în scurt de la sosirea medicilor a murit. Avocatul familiei spune că moartea este considerată una suspectă pentru că acasă la el polițiștii au găsit ușa apartamentului deschisă și niciun bun nu era dispărut.

Familia vrea să meargă mai departe cu procesul în care cere daune Poliției Române și să se stabilească de ce a murit tânărul, mai ales că ei spun că nu există suspiciunea ca moartea să fi fost datorată consumului de droguri.

Lucian Bode: Nici prin gând să nu ne treacă să facem astfel de comparații cu oameni care depun la un moment dat o plângere și ulterior dispar

Ministrul de Interne a spus că nu se poate face legătura dintre moarte și plângerea depusă.

„Bărbații torturați au fost găsiți morți. Corpul de control realizează o acțiune la secția 16, voi prezenta public concluziile. Am văzut și eu aceste informații. Nici nu poate fi vorba, nici prin gând să nu ne treacă să facem astfel de comparații cu oameni care depun o plângere și ulterior dispar”, a declarat Lucian Bode.

La rândul său, avocatul Adrian Cuculis spune că Parchetul de pe lângă Tribunalul București a deschis dosar penal de moarte suspectă.

„Tânărul care a fost bătut de către polițiștii de la Secția 16 a decedat inexplicabil vineri. Pentru acest lucru și mai ales ca sunt suspiciuni cu privire la moartea lui, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București s-a deschis dosar penal pentru moarte suspectă. Astazi i se face autopsia în vederea stabilirii cauzei decesului”, a declaarat Cuculis pentru ziare.com.

Medicii de la IML vor fi cei care vor stabili cu exactitate cauza decesului.

Reamintim că acuzațiile celor doi tineri au dus la inculparea a nouă agenți de poliție de la Secția 16 din București, printre care și a unui lider de sindicat.

În septembrie 2020, doi tineri din București au reclamat faptul că au fost bătuți de polițiști în zona Eroii Revoluției din Capitala, după ce le-au atras atenția agenților ca nu poarta masca de protectie. Unul dintre tineri a spus ca politistii i-au pus catuse la maini si l-au lovit cu bastoanele, cu pumnii si picioarele, dupa care l-au bagat intr-o duba a politiei si l-au dus pe un camp in apropiere de Jilava, unde ar fi fost torturat.

Potrivit procurorilor, pe 1 septembrie 2020, in jurul orei 01.45, agentii de la Sectia 16 au organizat un filtru in zona strazii Calea Serban Voda din Bucuresti, context in care au fost abordati de cei doi tineri, care le-au adresat reprosuri cu privire la faptul ca nu purtau masti de protectie. „In aceste imprejurari, in scopul pedepsirii uneia dintre persoanele vatamate pentru reprosurile adresate, sapte dintre inculpati, avand asupra lor armamentul din dotare, au lipsit-o in mod ilegal de libertate, incatusand-o si transportand-o impotriva vointei sale pe un teren viran situat la periferia municipiului Bucuresti, Sectorul 4, unde 5 dintre acestia au exercitat pentru aproximativ 30 de minute violente fizice asupra victimei, aplicandu-i lovituri repetate cu corpuri contondente in zona superioara a corpului, a capului, a membrelor superioare si inferioare, dar si in zona degetelor mainilor si talpilor. Totodata, unul dintre inculpati a supus persoana vatamata unor tratamente degradante. In tot acest timp, ceilalti doi agenti de politie au asistat in mod pasiv la violentele exercitate asupra persoanei vatamate. Dupa exercitarea actelor de violenta, victima a fost abandonata pe respectivul teren viran”, spun procurorii.

În 5 martie, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a trei polițiști de la Secţia 16 Poliţie din Capitală acuzaţi că au bătut în septembrie anul trecut doi tineri în zona Eroii Revoluţiei. Alţi trei agenţi au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, iar faţă de unul nu a fost luată nicio măsură preventivă.