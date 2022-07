Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI



LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3,64 milioane de lei (peste 737.500 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 4,84 milioane de lei (peste 978.800 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3,91 milioane de lei (peste 791.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 93.700 de lei (peste 18.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 404.800 de lei (peste 81.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 110.800 de lei (peste 22.400 de euro).

Numerele extrase, duminică, 10 iulie, 2022:

Loto 6/49

1. 23. 18. 49. 42. 29.

Loto 5/40

7. 24. 1. 11. 8. 39.

Joker

2. 4. 39. 26. 20. + 7

Noroc

1. 1. 9 2. 8. 8. 7.

Super noroc

5. 6 6. 2. 6. 8.

Noroc plus

9. 9 9. 0. 2 2.