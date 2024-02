Potrivit meteorologilor, până la ora 9:00, în judeţul Arad, respectiv în localităţile: Arad, Lipova, Vladimirescu, Vinga, Zăbrani, Ghioroc, Şagu, Săvârşin, Fântânele, Bârzava, Conop, Păuliş, Vărădia de Mureş, Zădăreni, Birchiş, Petriş, Ususău, Bata, Frumuşeni, Şiştarovăţ, se va semnala local ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.



Fenomenele vor persista până la aceeaşi oră şi în judeţul Timiş, în localităţile: Recaş, Făget, Giarmata, Orţişoara, Coşteiu, Topolovăţu Mare, Belinţ, Pişchia, Bethausen, Tomeşti, Dumbrava, Margina, Traian Vuia, Maşloc, Fârdea, Remetea Mare, Balinţ, Mănăştiur, Bârna, Fibiş, Curtea, Ohaba Lungă, Ghizela, Pietroasa, Brestovăţ, Bogda, Bara şi Secaş.



Sub atenţionare de ceaţă şi vizibilitate redusă se vor afla şi localităţile: Ilia, Dobra, Zam, Gurasada, Lăpugiu de Jos şi Burjuc din judeţul Hunedoara.