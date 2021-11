Liviu Dragnea este invitatul Ancăi Alexandrescu la Culisele Statului Paralel. Fostul președinte PSD face dezvăluiri importante în direct la Realitatea PLUS. Principalele declarații din emisiune le puteți vedea mai jos, în cadrul articolului. Puteți vedea emisiunea integral ACCESÂND URMĂTORUL LINK.

Iată principalele declarații făcute de Liviu Dragnea la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, prezentată de Anca Alexandrescu:

Liviu Dragnea, despre blocada la anumite televiziuni:

N-am vazut pe nimeni sa fie nemultumit, nu revoltat, ca sunt blocat la doua televiziuni mari unde merg toti politicienii. Nu e obligatoriu, sunt totusi televiziuni private. Aici vad ca are loc toata lumea, toate punctele de vedere. Dar cand opresti pe cineva sa mearga la doua televiziuni, ceea ce nu a facut nimeni in Romania de la revolutie, de ce iti e teama?

Sunt comenzi sa ma atace, sau sa nu mai apar. Mai apare cate un smecher care zice ca de ce sunt promovat. Sunt atitudini liberale, neo-liberale. Cand vorbesti de cenzura e clar ca iti place un stat politienesc.

Liviu Dragnea, despre ALIANTA RUSINII:

Eu am postat in ultimele zile despre aceasta alianta a rusinii pentru ca cele doua partide si-au inselat alegatorii atunci cand au fost in campania electorala.

Ma refer la faptul ca acest guvern nu este facut pentru a salva Romania, asa am inteles ca a zis PSD-ul, ei nu ar fi intrat la guvernare dar au intrat obligati de constiinta lor sa salveze Romania. Au intrat pentru ca asa au avut comanda, se va vedea in perioada urmatoare. Au facut un minister pentru doamna Firea pentru ca nu avea loc in celelalte ministere. Faptul ca doamna Firea a acceptat asa ceva, pe mine m-a dezamagit.

Epoletii au intrat in Guvern din momentul in care m-au luat pe mine in 2019. Din momentul ala a fost liber total la guvernare pentru Serviciile Secrete. Au intrat cu bocancii dupa ce a facut Orban guvernul si nu au iesit nici in ziua de astazi. Mai schimba dintre ei, are prea putina importanta. Calea le este aratata, mersul este dictat, masurile le primesc in plic. Nu exista niciun fel de posibilitate ca acest Guvern sa greseasca sa ia vreo masura care sa renasca economia Romaniei si sa renasca speranta in aceasta tara.

Epoletii sunt la vedere de la primul ministru Ciuca si pana la Vasile Dîncu. Cand raspunzi la comenzi din partea Serviciilor nu mai are nicio importanta daca ai vreun fel de grad.

In perioada 2012-2015, cand era Ponta prim-ministru, nu era acceptat niciun membru in Guvern daca nu exista permisiunea de la SRI. Primul care a aflat de lucrul asta am fost eu, in 2012. A fost o motiune de cenzura depusa dinainte de Pasti si votata la sfarsitul lui Aprilie, pe 7 mai s-a facut Guvernul.

Dupa motiunea de cenzura ne-am intalnit cred ca 5, Crin Antonesc, Helvig, eu, Victor Ponta sa discutam despre Guvern intr-o zi de duminica.